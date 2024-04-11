لسهرة سعيدة فى العيد.. قائمة بـ5 مسرحيات قديمة عبر منصة watch it

يبحث روّاد السوشيال ميديا ومستخدمو منصات التواصل الاجتماعي عن المسرحيات القديمة، التي تعود بهم لـ النوستالجيا في موسم عيد الفطر المبارك، ويبحث الجمهور عن الأعمال المميزة لمشاهدتها خلال أيام عيد الفطر المبارك، وهى المسرحيات القديمة المقرر طرحها عبر منصة “واتش إت”.

وتعرض المنصة الرقمية watch it عددًا من المسرحيات القديمة التي يحبها الجمهور تحت جزء سُمى بـ"أساسيات العيد"، تُشاهد على مدار أيام العيد، ويرصدها "الدستور" في السطور التالية..

شاهد ماشفش ح

شاهد ماشفش حاجة

تدور أحداث مسرحية شاهد ماشفش حاجة حوّل سرحان عبدالبصير (عادل إمام) وهو رجل مُسالم يعمل في برامج الأطفال بالتليفزيون، تُقتل جارته التي تعمل راقصة، تحقق الشرطة في الأمر من خلال مفتش المباحث أحمد عبدالسلام، وتقتحم الشرطة منزل سرحان وتضغط عليه في التحقيقات إلى أن تجبره على الشهادة في المحكمة رغم أنه لم يشهد على الواقعة من الأساس.

العيال كبرت

لا يمكن أن يمر أي عيد على المصريين دون مشاهدة مسرحية العيال كبرت، التي تعتبر علامة من علامات العيد، والمسرحية تدور حول عائلة رمضان السكري مكونةٌ من ثلاثة شبابٍ وفتاة وزوجةٍ طيبةٍ للغاية وزوجٍ طفح به الكيل، يفقد رمضان السكري (حسن مصطفي) الأمل في صلاح أولاده وعائلته، حيث كل فرد في تلك العائلة يعيش في عالمٍ خاصٍ به، يقرر رمضان الهرب والزواج من أخرى، يَعلم كمال (أحمد زكي) ابن رمضان بخطة والده عن طريق الصدفة، ويقوم بإبلاغ أخواته سلطان (سعيد صالح) وعاطف (يونس شلبي) وسحر (نادية شكري) من أجل منعه، يتكاتف الأولاد من أجل إصلاح حالهم وإنقاذ عائلتهم من الضياع، لكن يكتشفون أن إنقاذ عائلتهم يتطلب أكثر من ذلك بكثير.

مدرسة المشاغبين

تدور مسرحية "مدرسة المشاغبين" حول مجموعة من الطلاب المشاغبين في إحدى المدارس الثانوية بزعامة بهجت الأباصيري، والذين يتسببون في العديد من المشاكل لمدرسي المدرسة جراء استهتارهم، ما يدفع ناظر المدرسة للبحث عن مدرس جديد، وتقوم اﻹدارة التعليمية بارسال الآنسة عفت التي تحاول أن تتبنى منهجًا مختلفًا في التعامل مع أولئك الطلبة المشاغبين.

ريا وسكينة

تدور أحداث المسرحية حول ( ريا) و(سكينة)، وهما أختان فقيرتان تقومان بقتل زوجة أبيهما (أمونة) بعد محاولتها الضغط عليهما للعودة معها إلى بلدهم، وبعد قتلها (أمونة) يستوليان على الذهب الموجود معها، ومن أجل دفن هذه الجثة تتزوج ريا من (حسب الله)، وتتزوج سكينة من (عبدالعال)، الذي يعمل في قسم الشرطة بهدف إبعاد الشبهات عنهما، تتعودان على هذه الطريقة في جلب السيدات إلى منزلهما، وقتلهن، وسرقة الذهب منهن.

أهلًا رمضان

تدور أحداث مسرحية "أهلا رمضان" حول حارس أحد القصور، ويُدعى رمضان، والذي يجد نفسه في يوم وليلة الوريث الوحيد لهذا القصر بعد وفاة أصحابه، تقع له العديد من المفارقات، وعليه أن يتعامل معها.