تصريحات الموسم.. ماذا كشف نجوم الفن والرياضة هذا العام في"ع المسرح"؟ (فيديو)

في عالم الإعلام الحيوي، يبرز برنامج "ع المسرح" كمنصة فريدة تجمع بين الفن والحوار الصريح، حيث استضافت الإعلامية منى عبد الوهاب نخبة من نجوم الفن والرياضة، وتميز البرنامج بأسلوبه الجذاب ومحتواه الغني الذي يلامس قلوب المشاهدين، مقدمًا تجربة إعلامية تفاعلية تتخطى حدود الشاشة لتصل إلى عقول وقلوب الجماهير.

تعد منى عبد الوهاب، بخبرتها الطويلة وأسلوبها الفريد، ركيزة أساسية في نجاح البرنامج، فهي تجمع بين الحضور القوي والقدرة على استخراج أعمق الأفكار وأكثرها صدقًا من ضيوفها، مما يضفي على البرنامج طابعًا من الصدق والعمق، وتتميز منى بأسلوبها الحواري الممتع الذي يجعل من كل حلقة رحلة معرفية مشوقة.

منى عبد الوهاب

ديكورات تحاكي الخيال

ويُعتبر الإخراج الاحترافي للبرنامج وديكوراته المبتكرة من العوامل الرئيسية التي تسهم في تقديم تجربة بصرية وفنية متكاملة، كما يتميز الإخراج بدقته وابتكاره، حيث يُظهر كل جزء من البرنامج بأفضل صورة ممكنة، بينما تُضفي الديكورات جوًا من الأناقة والتميز، مما يعكس الجودة العالية والاهتمام بأدق التفاصيل.

برنامج ع المسرح

أضاء برنامج "ع المسرح" سماء الفن بتصريحات نجومه اللامعة، والتي أثارت تفاعلًا كبيرًا بين رواد التواصل الاجتماعي، ونستعرض في السطور التالية أبرز الفنانين الذين تركوا بصمة واضحة بتصريحاتهم.

مدحت شلبي: "بعتذر على تعليق بيبو وبشير"

في حلقة مميزة من البرنامج الرمضاني، تحدث الإعلامي الرياضي مدحت شلبي لأول مرة عن مشاعره تجاه التعليق الشهير "بيبو وبشير"، الذي أطلقه خلال اللقاء الذي انتهى بنتيجة "6-1" لصالح الأهلي ضد الزمالك، مؤكدًا أنه يعتذر للاعب السابق بشير التابعي، وموضحًا أنه لم يكن يقصد أي نية سيئة.

مدحت شلبي

إمام عاشور: "رضا عبد العال هجاص"

وفي حلقة أخرى، استضاف البرنامج لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي إمام عاشور، والذي تحدث بكل صراحة عن الخلاف الشهير بينه وبين اللاعب السابق رضا عبد العال، قائلا: "رضا عبدالعال هجاص فعلا، وهو اللي قال على نفسه كدا، هو أكبر مني في السن وبحبه، لكن فيه كلام بيقولوا عني ميصحش".

إمام عاشور

ياسمين رئيس: "اللي هيقرب من ابني أفجّره"

في حلقة مليئة بالمفاجآت، شاركت النجمة ياسمين رئيس تجاربها الشخصية والمهنية، مقدمة تصريحات جريئة لم تُسمع من قبل، مشيرة إلى أهمية الصدق والشفافية في عملها.

ونوهت "رئيس" إلى الأسلوب الحاد الذي كانت تتعامل به والدتها معها في الصغر، الأمر الذي جعلها تخاف على طفلها من أي شيء، قائلة: "اللي هيقرب من ابني أفجّره".

ياسمين رئيس

شريف مدكور: "أنا مذيع ستات مصر"

أثار شريف مدكور الجدل بتصريحاته حول الإعلام والمجتمع، وفي حلقته تحدث عن الثقة الكبيرة التي يحظى بها من جمهوره، وكيف أن لقب "مذيع ستات مصر" أصبح تاجًا على رأسه.

وأكد مدكور أنه لم يتأثر بالانتقادات التي تعرض لها على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أن أمهات وجدات مصر يثقون فيه ثقة عمياء.

شريف مدكور

أحمد العوضي: "ياسمين هي حبي الحقيقي"

أحمد العوضي، الذي عُرف بعفويته وصدقه، تحدث عن الحب والعلاقات، مشيرًا إلى أن الحب هو الدافع الأساسي في حياته، كما كشف عن جوانب خاصة من حياته العاطفية ومشواره الفني، معبرًا عن امتنانه للحب الذي يتلقاه من جمهوره وزملائه.

وعن علاقته بالفنانة ياسمين عبدالعزيز، أعلن العوضي لأول مرة في حلقته عن أسباب الانفصال، مؤكدا استمرار حبه لها رغم الانفصال، الأمر الذي أثار جدلا واسعا بين رواد التواصل الاجتماعي.

أحمد العوضي

أحمد الفيشاوي: "بطلت مخدرات من 7 سنين"

أحمد الفيشاوي، المعروف بشخصيته الجريئة، شارك تجاربه الفنية والشخصية، مؤكدًا على أهمية الصدق والشفافية في الحياة والفن، كما تحدث أحمد الفيشاوي عن التحديات والقرارات التي واجهته في حياته، مشيرًا إلى الدروس التي تعلمها وكيف أثرت في مسيرته الفنية.

واعترف الفيشاوي في حلقته الخاصة بندمه على مرحلة الصغر الذي عذب فيها المقربين منه، كما أكد أنه تخلص من إدمان المخدرات بشكل نهائي.

أحمد الفيشاوي

تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع هذه التصريحات كان ملحوظًا، حيث امتلأت المنصات بالتعليقات والمشاركات، وأصبحت هاشتاجات البرنامج تتصدر التريندات، فقد كانت هذه الحلقات بمثابة جسر تواصل بين النجوم وجمهورهم.