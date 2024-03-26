الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مدحت شلبى يكشف كواليس خلافاته مع محمود الخطيب فى "ع المسرح" (فيديو)

مدحت شلبي
مدحت شلبي

أعرب مدحت شلبي عن احترامه الشديد لمحمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، مشيرًا إلى أن الاعتقاد بأنه كان يدعم منافس الخطيب، محمود طاهر، في الانتخابات السابقة للنادي، لا أساس له من الصحة.

وأوضح شلبي، في الجزء الثاني من حلقة برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر قناة "الحياة"، أن الفترة التي قضاها في قناة بيراميدز ساهمت أيضًا في توتر العلاقات مع الخطيب.

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وأضاف شلبي متحدثًا عن علاقتهما الشخصية: "لقد كانت بيننا علاقات أسرية وثيقة، حيث زرنا بيوت بعضنا البعض، وأعتبره صديقًا عزيزًا، ولا يزال يحضر في ذاكرتي رحلتنا المشتركة إلى الغردقة، حيث كادت أن تنتهي بحادثة غرق مأساوية لكل منا".

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