مدحت شلبي يكشف: استقلت من إحدى القنوات بسبب انقطاع البث على الهواء

تحدث الإعلامي مدحت شلبي عن موقف حدث أثناء تقديمه لأحد البرامج، حيث انقطع البث فجأة، مما اضطره لمغادرة الاستوديو على الهواء وترك القناة بشكل نهائي وتقديم البرنامج في قناة أخرى.

وأكد شلبي خلال لقائه في برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب عبر قناة الحياة، أهمية احترام الوقت، مشيرًا إلى أنه من حق مديري القنوات تحديد مدة البرامج.

وفي سياق متصل، ذكر شلبي حادثة تخص الإعلامي كريم حسن شحاتة، حيث اضطر لتمديد مدة برنامجه لإنهاء موضوع هام، مما أثر على وقت برنامج شحاتة التالي.

وأعرب شلبي عن اعتذاره لشحاتة، مؤكدًا على عدم قصده للإضرار ومشيدًا بمهنية وتميز شحاتة.