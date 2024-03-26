مدحت شلبي يروي لـ"ع المسرح" قصة حلم راوده طويلًا وفشل في تحقيقه

شارك الإعلامي مدحت شلبي، تجاربه الحياتية وأحلامه المهنية، مشيرا إلى اللحظة التي أثرت فيه بعمق، وهي رحيل والدته، ومستذكرًا كيف أن وفاة والده وهو في سن الطفولة لم تترك في نفسه الأثر الذي تركته وفاة والدته.

وكشف “شلبي” في الجزء الثاني من حلقة برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر قناة "الحياة"، عن مشاعره الجياشة التي عبر عنها من خلال قصيدة مؤثرة ألقاها عبر الإذاعة قبل وفاتها بأيام.

وتطرق “شلبي” إلى حلم طالما راوده ولم يتحقق، وهو اللعب لأحد الناديين الكبيرين في مصر، الأهلي أو الزمالك، معبرًا عن حبه لهذه الفكرة رغم عدم تحققها، وأضاف أنه يفضل الحياة الهادئة في منزله، مؤكدًا على احترامه لمن يقضون أوقاتهم في الكافيهات، لكنه يفضل العودة إلى البيت بعد انتهاء عمله.

واختتم “شلبي” برسالة للجمهور، مؤكدًا على أهمية التحاب والعلاقات الطيبة بين الناس، متمنيًا أن تسود هذه الروح بين الجميع، وخاصة بين القطبين الرياضيين.