من أقوى رئيس نادي في تاريخ الأهلي؟.. مدحت شلبي يجيب (فيديو)

قال الإعلامي مدحت شلبي، إن جميع الآراء لم تختلف حول أن صالح سليم كان أقوى رئيس نادي في تاريخ الأهلي؛ لأنه كان شخصية عظيمة، ولكن من رأيه الشخصي يرى أن كابتن حسن حمدي هو الأفضل في تاريخ النادي الأهلي.

وأكد "شلبي" في الجزء الثاني من حلقة برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر قناة الحياة، أن الكاتبن محمود الخطيب أيضا له العديد من الإنجازات التي حققها في مسيرته خلال رئاسة النادي الأهلي، حيث تدرج في المناصب من عضو مجلس إدارة إلى أمين صندوق ثم نائب رئيس مجلس الإدارة، حتى تولى مهمة رئاسة النادي الأحمر.

وأشار إلى أن الخطيب يتصور أن هناك خلافات بينهما؛ لأنه خلال فترة الانتخابات تم تكليف شلبي لإجراء حوارات تليفزيونية مع المرشحين، وكان اللقاء الذي تم حينها مع المهندس محمود طاهر، ولم يستضيف الخطيب في برنامجه، الأمر الذي جعل الناس تتصور أن هناك خلافات بينهما.