الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

من أقوى رئيس نادي في تاريخ الأهلي؟.. مدحت شلبي يجيب (فيديو)

مدحت شلبي
مدحت شلبي

قال الإعلامي مدحت شلبي، إن جميع الآراء لم تختلف حول أن صالح سليم كان أقوى رئيس نادي في تاريخ الأهلي؛ لأنه كان شخصية عظيمة، ولكن من رأيه الشخصي يرى أن كابتن حسن حمدي هو الأفضل في تاريخ النادي الأهلي.

وأكد "شلبي" في الجزء الثاني من حلقة برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر قناة الحياة، أن الكاتبن محمود الخطيب أيضا له العديد من الإنجازات التي حققها في مسيرته خلال رئاسة النادي الأهلي، حيث تدرج في المناصب من عضو مجلس إدارة إلى أمين صندوق ثم نائب رئيس مجلس الإدارة، حتى تولى مهمة رئاسة النادي الأحمر.

عاجل.. لماذا يختلف أداء محمد صلاح مع المنتخب عن ليفربول؟ مدحت شلبي يُجيب

بعد 22 عامًا.. مدحت شلبى يعتذر عن تعليقه الشهير "بيبو وبشير" (فيديو)

وأشار إلى أن الخطيب يتصور أن هناك خلافات بينهما؛ لأنه خلال فترة الانتخابات تم تكليف شلبي لإجراء حوارات تليفزيونية مع المرشحين، وكان اللقاء الذي تم حينها مع المهندس محمود طاهر، ولم يستضيف الخطيب في برنامجه، الأمر الذي جعل الناس تتصور أن هناك خلافات بينهما.

مدحت شلبي حلقة مدحت شلبي تصريحات مدحت شلبي أزمة مدحت شلبي تعليق مدحت شلبي برنامج ع المسرح ع المسرح منى عبد الوهاب قناة الحياة برامج رمضان برامج فنية برامج المتحدة الشركة المتحدة المتحدة صالح سليم حسن حمدي الاهلى تاريخ الأهلي

مواد متعلقة

مدحت شلبي يؤكد: الأهلي نادي القرن وإمام عاشور أفضل من عبدالله السعيد

شعائر صلاة العشاء والتراويح من مسجد الحسين (بث مباشر)

عاجل.. لماذا يختلف أداء محمد صلاح مع المنتخب عن ليفربول؟ مدحت شلبي يُجيب

مدحت شلبي يرد على اتهامات "فبركة" المداخلات الهاتفية خلال برنامجه (فيديو)

وفاء مكي: ابني مريض ومش قادرة على تكاليف علاجه

مدحت شلبي يكشف: استقلت من إحدى القنوات بسبب انقطاع البث على الهواء

مدحت شلبى يروى رحلته فى "ع المسرح": جماهير الكرة تقدرنى (فيديو)

مدحت شلبي يكشف لأول مرة كواليس تدريبه النادي الأهلي بشكل مؤقت (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل| الغرف التجارية تستجيب للمبادرة الحكومية: تخفيضات على السلع الغذائية والاستراتيجية تصل لـ30%

عاجل.. لماذا يختلف أداء محمد صلاح مع المنتخب عن ليفربول؟ مدحت شلبي يُجيب

قبول طلب أسرة عبدالحليم حافظ لوقف إعلان دقوا الشماسى

مدحت شلبي يكشف عن عيب مرتضى منصور الوحيد (فيديو)

جيش الاحتلال يعلن اغتيال القيادى بـ"حماس" مروان عيسى

أكرم توفيق يعوض إمام عاشور في تشكيل مصر ضد كرواتيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تقرأ إسرائيل موقف واشنطن فى مجلس الأمن ضد قرار وقف الحرب؟

الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن أدى لعزلة غير مسبوقة لإسرائيل

بنيامين نتنياهو فى "المصيدة".. خطة للإطاحة بـ"سفاح غزة"