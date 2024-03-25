الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مدحت شلبى يروى رحلته فى "ع المسرح": جماهير الكرة تقدرنى (فيديو)

مدحت شلبي
مدحت شلبي

أعرب الإعلامي مدحت شلبي عن امتنانه العميق للتغييرات الإيجابية التي طرأت على حياته، مشيرًا إلى أنه يعيش حياة مليئة بالاحترام والمحبة في أعين الناس، وهو ما يعتبره أثمن مكاسبه.

وتطرق شلبي خلال لقائه في برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب عبر قناة الحياة، إلى دور والدته الحاسم في حياته، التي تحملت مسئولية تربية ثلاثة أبناء بمفردها بعد وفاة زوجها، وكيف أنها زرعت فيهم قيمًا عظيمة وأدارت شئونهم بكل كفاءة، كما أشاد بالكابتن إسماعيل عبدالفتاح والأستاذة وفاء فضل، اللذين كان لهما الفضل في دخوله عالم التليفزيون والتعليق الرياضي.

بسمة بوسيل: أنا وتامر حسنى هنرجع لبعض قريب (فيديو)

انتصار تكشف حقيقة خلافها مع محمد رمضان: كان بيجيلى وهو صغير (فيديو)

وكشف شلبي عن تحديات واجهها في مسيرته المهنية، بما في ذلك محاولات بعض المسئولين في التلفزيون لعرقلة تقدمه بسبب عدم تلبية مصالحهم الشخصية، والحملات التي قادها بعض زملائه في العمل لمنعه من النجاح، ومع ذلك استطاع شلبي التغلب على هذه العقبات وحجز مكانة مرموقة في قلوب جمهوره.

مدحت شلبي جمل مدحت شلبي أزمة مدحت شلبي تعليق مدحت شلبي برنامج ع المسرح ع المسرح منى عبد الوهاب قناة الحياة النادي الأهلي الاهلى برامج المتحدة المتحدة برامج رمضان برامج فنية برنامج رياضي حلقة مدحت شلبي

الأكثر قراءة

بعد 22 عامًا.. مدحت شلبى يعتذر عن تعليقه الشهير "بيبو وبشير" (فيديو)

كيف يحرز حسام حسن أول ألقابه أمام رفاق مودريتش؟

ترامب: إسرائيل تفقد الدعم الدولى وعليها إنهاء الحرب

رسميًا.. عبدالحليم علام نقيبًا للمحامين بـ24 ألف صوت

نزار الفارس لـ "بسمة وهبة": "وانتي مالك مش من حقك تسأليني"

نتنياهو يلغى زيارة وفد بلاده إلى واشنطن بعد امتناعها عن استخدام الفيتو بمجلس الأمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

أيام الفساد!

ماجد حبته

موقف ألمانيا الحرج!

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟