مدحت شلبى يروى رحلته فى "ع المسرح": جماهير الكرة تقدرنى (فيديو)

أعرب الإعلامي مدحت شلبي عن امتنانه العميق للتغييرات الإيجابية التي طرأت على حياته، مشيرًا إلى أنه يعيش حياة مليئة بالاحترام والمحبة في أعين الناس، وهو ما يعتبره أثمن مكاسبه.

وتطرق شلبي خلال لقائه في برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب عبر قناة الحياة، إلى دور والدته الحاسم في حياته، التي تحملت مسئولية تربية ثلاثة أبناء بمفردها بعد وفاة زوجها، وكيف أنها زرعت فيهم قيمًا عظيمة وأدارت شئونهم بكل كفاءة، كما أشاد بالكابتن إسماعيل عبدالفتاح والأستاذة وفاء فضل، اللذين كان لهما الفضل في دخوله عالم التليفزيون والتعليق الرياضي.

وكشف شلبي عن تحديات واجهها في مسيرته المهنية، بما في ذلك محاولات بعض المسئولين في التلفزيون لعرقلة تقدمه بسبب عدم تلبية مصالحهم الشخصية، والحملات التي قادها بعض زملائه في العمل لمنعه من النجاح، ومع ذلك استطاع شلبي التغلب على هذه العقبات وحجز مكانة مرموقة في قلوب جمهوره.