بسمة بوسيل: أنا وتامر حسنى هنرجع لبعض قريب (فيديو)

شاركت الفنانة بسمة بوسيل، تجربتها الشخصية حول الأمومة وتحقيق الذات، موضحة أنها ولدت بوسيل طفلها الأول وهي في ريعان شبابها، عند عمر 21 سنة.

وأعربت بوسيل عن إيمانها العميق بقدرتها على الوصول لأهدافها، مؤكدة أنها لا تتخلى عن أحلامها بل تؤجلها للوقت الأمثل.

وتحدثت خلال لقائها في برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر قناة الحياة، عن رؤيتها لمستقبل ابنتها، معبرة عن رفضها لفكرة ارتباطها بشخصية مشهورة، موضحة أن الشهرة قد تفسد العلاقات الشخصية.

وخلال الحلقة، كشفت بوسيل عن مفاجآة، حين أعلنت اقتراب عودتها مرة أخرى للفنان تامر حسني، بعد انفصالهما، قائلة: "أنا وتامر هنرجع لبعض قريب إن شاء الله".