الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بسمة بوسيل: أنا وتامر حسنى هنرجع لبعض قريب (فيديو)

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

شاركت الفنانة بسمة بوسيل، تجربتها الشخصية حول الأمومة وتحقيق الذات، موضحة أنها ولدت بوسيل طفلها الأول وهي في ريعان شبابها، عند عمر 21 سنة.

وأعربت بوسيل عن إيمانها العميق بقدرتها على الوصول لأهدافها، مؤكدة أنها لا تتخلى عن أحلامها بل تؤجلها للوقت الأمثل.

وتحدثت خلال لقائها في برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر قناة الحياة، عن رؤيتها لمستقبل ابنتها، معبرة عن رفضها لفكرة ارتباطها بشخصية مشهورة، موضحة أن الشهرة قد تفسد العلاقات الشخصية.

بسمة بوسيل تكشف كيف تحولت حياتها بعد الطلاق من تامر حسني (فيديو)

بسمة بوسيل تكشف لأول مرة خفايا انفصالها عن تامر حسني (فيديو)

وخلال الحلقة، كشفت بوسيل عن مفاجآة، حين أعلنت اقتراب عودتها مرة أخرى للفنان تامر حسني، بعد انفصالهما، قائلة: "أنا وتامر هنرجع لبعض قريب إن شاء الله".

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