الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

بسمة بوسيل تكشف كيف تحولت حياتها بعد الطلاق من تامر حسني (فيديو)

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

تحدثت الفنانة بسمة بوسيل عن تجربتها الشخصية مع الطلاق والتحولات الحياتية الكبرى، ووصفت الطلاق من الفنان تامر حسني بأنه كان فترة للتفكير والتقييم، حيث واجه الزوجان تحديات جمة أدت إلى صعوبة في التواصل والتفاهم.

تطرقت بوسيل خلال لقائها في برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر قناة الحياة، إلى اللحظات العصيبة التي عاشتها، معبرة عن حيرتها وألمها النفسي الذي شعرت به خلال تلك الفترة، موضحة أن الطلاق جاء بعد فقدان والدها، مما شكل صدمة غير متوقعة لها، وفي ذات الوقت كانت تواجه تحديات صحية في الأسرة ومسؤولية رعاية ثلاثة أطفال.

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وأكدت بوسيل أهمية الإيمان والتقرب من الله في مواجهة الصعاب، مشيرة إلى أنها أدت مناسك العمرة ثلاث مرات خلال عام واحد، وبينت أنها بعد استقرار حالتها النفسية، بدأت تدرك أن جزءًا من المشكلة كان يكمن في تعلقها الشديد بالآخرين، وأن الاعتماد يجب أن يكون على الله وحده.

واختتمت بوسيل حديثها بالتأكيد على أنها تعلمت النظر إلى الحياة ببساطة وتقبل الواقع، مما أدى إلى تحسن علاقتها بنفسها وبالآخرين، وأنها باتت تشعر بالرضا والسعادة في حياتها، وهو ما انعكس إيجابًا على مسيرتها المهنية.

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