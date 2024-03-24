الأحد 24 مارس 2024
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توك شو

بسمة بوسيل تكشف لأول مرة خفايا انفصالها عن تامر حسني (فيديو)

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

شاركت الفنانة بسمة بوسيل، زوجة النجم تامر حسني السابقة، تفاصيل انفصالها عن حسني للمرة الأولى، مؤكدة استمرار العلاقة الطيبة بينهما.

وتحدثت بوسيل خلال لقائها في برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر قناة الحياة، عن الصدمة التي تلقتها بعد قرار الانفصال، والذي لم تكن تتوقعه، وذلك بعد فترة قصيرة من تجربة مؤلمة مر بها والدها.

وصرحت خلال البرنامج: "كان حبنا لبعض كبير حتى قبل الزواج، ولم أتخيل أبدًا أن أواجه الطلاق وأنا أم لثلاثة أطفال، إنها حقًا محنة".

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وبخصوص الأسباب التي أدت إلى الانفصال، أوضحت بوسيل أنها اكتشفت بعد فترة أن المشكلة كانت تكمن فيها، قائلة: "وصلنا إلى نقطة لم نعد نستطيع فيها التواصل، وطبيعة عمل تامر الشاقة تتطلب جهدًا كبيرًا، لكني أدركت أن ميلي الشديد للتعلق بالناس هو جذر مشكلتي".

وأضافت أنها وجدت السلوى في التقرب إلى الله، حيث قالت: "قمت بأداء العمرة ثلاث مرات خلال عام واحد، وجدت الراحة في الدعاء عند الكعبة، والحمد لله، أصبحت الآن راضية بقضاء الله وقدره".

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