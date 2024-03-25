مدحت شلبي يكشف لأول مرة كواليس تدريبه النادي الأهلي بشكل مؤقت (فيديو)

تحدث الإعلامي مدحت شلبي عن تجربته الغنية في مجال التدريب الرياضي، مؤكدًا أنه رغم تدريبه لأندية متعددة ومنافسته على الصعود للدوري الممتاز، إلا أن الفرصة لم تتح له بعد للمشاركة في هذه المنافسات.

شلبي، الذي قاد نادي الشمس وأسمنت السويس من الدرجة الرابعة إلى الأولى، تحدث خلال لقائه في برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب عبر قناة الحياة، عن فترة توليه مسؤولية تدريب النادي الأهلي لفئة الشباب تحت 18 سنة، وهي تجربة لم يكشف عنها من قبل، وأشار إلى أنه خلال فترة عمله في اتحاد الشرطة الرياضي، استلم مهمة التدريب بالنادي الأهلي بشكل مؤقت خلال سفر اللواء سمير أبو السعود.

وعلى الرغم من خبرته الواسعة، أوضح شلبي أنه لم يتمكن من تدريب أي من أندية الدوري الممتاز أو اللعب للأهلي أو الزمالك، مشيرًا إلى أن الانتماءات الرياضية في مصر غالبًا ما تحدد مسار المدربين، حيث يفضل الأندية الإقليمية تعيين أبناء المنطقة.

وأكد شلبي على التزامه وشغفه بمهنة التدريب، حيث قضى 12 موسمًا متتاليًا في هذا المجال دون انقطاع، مدربًا في أندية مختلفة ومشاركًا في تصفيات الدوري الممتاز، مما يعكس إصراره وتفانيه في تطوير كرة القدم المصرية.