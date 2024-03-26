الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مدحت شلبي يؤكد: الأهلي نادي القرن وإمام عاشور أفضل من عبدالله السعيد

مدحت شلبي
مدحت شلبي

أكد الإعلامي مدحت شلبي على تفوق جماهير النادي الأهلي على نظيرتها من نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن نسبة مشجعي الأهلي تزيد عن 60% في مصر.

وأضاف شلبي في الجزء الثاني من حلقة برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر قناة "الحياة"، أن الأهلي يستحق لقب نادي القرن، مؤكدًا على صعوبة تجاهل هذا الإنجاز المعترف به دوليًا.

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وتطرق شلبي خلال الحوار إلى اللاعب إمام عاشور، معربًا عن إعجابه بمهاراته ومؤكدًا أنه بالنظر إلى عمره، فإن صفقته تعتبر أفضل من صفقة عبد الله السعيد، موضحا أن تعليقاته على أداء عاشور خلال الدوري السعودي ومقارنته بسالم الدوسري لا تقلل من قيمته كلاعب متميز.

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