الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ياسمين رئيس لـ"على المسرح": "اللى هيقرب لابنى هفجّره"

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

كشفت الفنانة ياسمين رئيس عن تفاصيل جديدة عن حياتها الشخصية، قائلة: "روايتي في قصة حياتي فيها كل حاجة، والحياة عادلة معي بنسبة خمسين خمسين".

حب امتلاك الأبناء 

وأكدت الفنانة ياسمين رئيس، خلال لقائها ببرنامج "على المسرح" مع الإعلامية منى عبدالوهاب، المذاع عبر فضائية "الحياة": "أمي كانت شديدة معي ومكناش فاهمين بعض أوي، وكانت العلاقة ندية مع أمي، واللي يقرب من ابني أفجّره، وهذا لحبي الشديد له".

التعلم من الأخطاء 

وتابعت: "أتمنى أتعلم من أخطائي في اختياراتي الجاية، أنا وقعت في أخطاء الفترة الماضية من حياتي وكنت لا أتمنى الوقوع فيها".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس "أنا لحبيبي" تدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى- ياسمين رئيس- ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة.

وبجانب ياسمين رئيس يشارك في الفيلم العديد من الفنانين، منهم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وتحت قيادة المخرج هادي الباجوري.

ياسمين رئيس الفنانة ياسمين رئيس الحياة على المسرح

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