الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ملخص أحداث الحلقات الـ 29 من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية

مليحة
مليحة

شهدت الحلقة التاسعة والعشرين، من مسلسلات رمضان 2024  أحداثًا مشوقة، وعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان "ملخص أحداث الحلقة التاسعة والعشرين من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية"، التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في ماراثون رمضان 2024.

مليحة ملخص الحلقة 14

شهدت الحلقة 14 من مسلسل مليحة، بداية رحلة علاج نوال “حنان سليمان”من السرطان، خاصة بعد اكتشاف الطبيب كبر حجمه، وذلك وسط تواجد أفراد عائلتها لدعمها والوقوف بجانبها، ومحاولة أدهم “دياب” إقناع على “أمير المصرى”بعدم الهجرة خارج البلد من أجل والدتهما، وزوجته، ولكن علي يخبرهم بصعوبة المعيشة وقيامه بإعطاء دروس خصوصية من أجل تحسين دخله.

وخلال الحلقة يذهب علي إلى غرفة والدته، ويخبره بتراجعه عن قرار الهجرة، وأنه سيستمر بالعيش معهم والعمل في مصر، وعودة مليحة وجدتها إلى قطاع غزة.

على الطيب: "وافقت بدون تفكير على مسلسل مليحة"

مسلسل مليحة الحلقة 14.. الفتاة الفلسطينية تعود إلى غزة وعلي يصرف النظر عن السفر

مسلسل الحشاشين الحلقة 29.. اختفاء "ابن الصباح" من القلعة والشكوك تحاصر برزك

مسلسل الحشاشين الحلقة 29.. الصباح يختار برزك وريثًا له: اخترت أسوأ خليفة لأعظم رجل

الحلقة 29 من مسلسل حق عرب.. عرب السويركي يرفض صباح الجياش

حق عرب الحلقة 29.. وفاء عامر تصدم أنغام: انتي مش بنتي

حق عرب ملخص الحلقة 29

بدأت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل حق عرب، باعتراف صباح، أمام المغربلين أن عرب السويركي، ابن عبد ربه، وأنها قامت بتبديله مع أنغام، من أمها ماجدة، وساعدها على ذلك الداية حسنية.

وخلال الحلقة، تعرض الشيخ فهيم، لحادثة كبيرة، وطلب مقابلة عبد ربه- وفجّر مفاجأة له، حيث اعترف له بأن النبوءة التي قالها بأن ابنه سيقتله كانت كاذبة، وأن هناك من طلب منه أن يقوم بذلك حتى لا يكون لعبد ربه ولد من صلبه، ثم مات فهيم بعدها مباشرة.

وسرقت جمالات، من صباح، كل دهبها، وذهبت لبيت بنت أختها، وعندما دخلت عليها سألتها عن مصدر الذهب، وشكت فيها أنها قامت بسرقة صباح، فاضطرت أن تكشف لها السر وتقول لها من قتل أمها.

الحشاشين ملخص الحلقة 29

شهدت الحلقة 29 من مسلسل الحشاشين، دخول حسن الصباح في حالة من الزهد والضعف النفسي؛ إذ طلب من برزك أميد أن يقتله؛ لأنه أكبر عدو إلى نفسه، وعاش لأول مرة حالة من الندم بعد قتل زوجته دنيا زاد وابنه الحسين، بجانب اختفاء نجله الهادي، مما جعله يتمنى الموت.

وفي نهاية الحلقة، ظهر حسن الصباح، وهو في حالة أشبه بالجنون؛ إذ يقوم مفزوعا ويكلم نفسه، ومظهره مختلف عن المعتاد.

مسلسلات رمضان مسلسلات رمضان 2024 لمسلسلات التاريخية والدراما مليحة حق عرب الحشاشين

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