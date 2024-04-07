الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلماني: كلمة الرئيس السيسي كشفت حجم التحديات التي واجهتها الدولة

محمد البدري
محمد البدري

ثمَّن الدكتور محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، مؤكدًا أنها كشفت حجم التحديات التي واجهتها الدولة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تقدير القيادة السياسية لتحمل الشعب المصري تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية. 

استكمال الحوار الوطني

وأشار "البدري" في تصريحات له اليوم، إلى أن تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستمر على استكمال الحوار الوطني، يعكس حرص الرئيس على استمرار حالة الحوار وتعزيز حالة الانفتاح السياسي التي تشهدها البلاد، موضحًا أن الجميع شارك في مناقشات الحوار وعبر عن رأيه سواء المعارضة أو المؤيدين.

وتابع أن كل شرائح الشعب المصري تقف وتصطف خلف الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي، في ظل الظروف والتوترات الراهنة التي تشهدها المنطقة، خاصة الحرب على قطاع غزة، والتي أثرت على الملاحة فى البحر الأحمر، مؤكدًا أن الشعب المصري يؤيد بكل ثقة وقوة كل القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة حفاظًا على الأمن القومي المصري ودعمًا لقضية العرب الأولى.

وأكد أن كل الجهود التي بذلتها القيادة السياسية المصرية عظيمة ووطنية وجعلت الشارع المصري يشعر بالارتياح، مؤكدًا أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين،  وأن محاولات إسرائيل تصفية القضية على حساب الجوار أمر غير مقبول، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها القضية الأم والرئيسية، وكان موقف مصر ثابتًا عبر التاريخ في الدفاع عنها في كل المحافل الدولية.

محمد البدري لجنة الصحة بمجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل أفطار الأسرة المصرية الاسرة المصرية الحوار الوطنى

مواد متعلقة

اقتصادية حماة الوطن: كلمة الرئيس السيسى فى إفطار الأسرة المصرية رسمت ملامح الفترة المقبلة

برلمانى: الرئيس دائمًا يرى أن الشعب هو البطل الأساسى فى الحفاظ على الدولة

برلمانية: الرئيس السيسى حريص دائمًا على مشاركة أطياف الشعب فى حفل إفطار الأسرة المصرية

برلمانية: مشاركة الرئيس فى إفطار الأسرة المصرية يحمل الكثير من معانى الترابط

حزب الاتحاد: دعوة الرئيس لاستكمال الحوار الوطني يعزز جسور الثقة بين أبناء الوطن

قيادي بمستقبل وطن: رسائل الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية اتسمت بالمصارحة

حزب الجيل: شهر رمضان شهادة ثقة جديدة في التحالف الوطني للعمل الأهلي

قيادى بـ"مستقبل وطن": الجماعة الإرهابية صاحبة تاريخ طويل من المتاجرة بالقضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

عاجل| مصدر داخل الزمالك يكشف مصير عودة أشرف بن شرقى بالموسم المقبل

عاجل| خسائر فادحة.. كواليس انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلى من جنوب قطاع غزة

صدمة للأهلاوية بسبب مدة غياب حسين الشحات عن الملاعب (خاص)

مكنتش عايز أموته.. اعترافات تفصيلية للمتهم بقتل ابنه فى أوسيم

إحالة المتهم بدهس تسنيم بسطاوى بالتجمع لمحاكمة عاجلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

صور

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

محطة تل أبيب

المزيد

أسخن اتصال أمريكى- إسرائيلى.. تفاصيل تهديد بايدن لنتنياهو بفرض عقوبات على إسرائيل

عاجل| خسائر فادحة.. كواليس انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلى من جنوب قطاع غزة

غليان إسرائيلى لعقد "صفقة المحتجزين".. هل يستجيب "بيبى المأزوم"؟