اقتصادية حماة الوطن: كلمة الرئيس السيسي في إفطار الأسرة المصرية رسمت ملامح الفترة المقبلة

قال المهندس أحمد تيسير أمين الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال حفل إفطار الاسرة المصرية رسمت ملامح الفترة المقبلة وأكدت على ثوابت الدولة المصرية وعزمها المضي قدما في البناء والتنمية بخطى ثابتة وواثقة.

وأضاف المهندس أحمد تيسير في تصريحات له اليوم أن مخرجات الحوار الوطني التي تتعدي 90 توصية ستكون محل تنفيذ من قبل الجهات المنوطة ومستمرون في الحوار البناء وكذلك مسار الاصلاح الاقتصادي.

أشار الى أن الرئيس السيسي وجه رسالة تحية وتقدير للمصريين الأبطال الذين تحملوا الصعاب من أجل حماية وطنهم وبذلوا الغالي والنفيس وكذلك وجه التحية لجميع فئات المجتمع المصري.



وأوضح تيسير أن حفل إفطار الأسرة المصرية يعد واحدا من من الثوابت التى رسخها الرئيس عبد الفتاح السيسى للاحتفال بشهر رمضان الكريم مع المصريين والتواصل معهم وطرح الرؤى والافكار.



ونوه إلى أن الرئيس يولي اهتماما كبيرا بتلبية احتياجات المواطنين الحياتية وهذا يتضح جليا من خلال توجيه سبل الدعم للنهوض بالصناعة المصرية وتعميق المنتج المحلي وكذلك ملف الزراعة والانتاج الحيواني والسياحة والتطوير العمراني والبنية التحتية وكل هذا ينعكس على توفير فرص عمل وعملة صعبة وتدبير احتياجات المواطن بسعر مناسب.