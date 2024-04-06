السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

اقتصادية حماة الوطن: كلمة الرئيس السيسي في إفطار الأسرة المصرية رسمت ملامح الفترة المقبلة

المهندس أحمد تيسير
المهندس أحمد تيسير أمين

قال المهندس أحمد تيسير أمين الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال حفل إفطار الاسرة المصرية رسمت ملامح الفترة المقبلة وأكدت على ثوابت الدولة المصرية وعزمها المضي قدما في البناء والتنمية بخطى ثابتة وواثقة.

وأضاف المهندس أحمد تيسير في تصريحات له اليوم أن مخرجات الحوار الوطني التي تتعدي 90 توصية ستكون محل تنفيذ من قبل الجهات المنوطة ومستمرون في الحوار البناء وكذلك مسار الاصلاح الاقتصادي.

أشار الى أن الرئيس السيسي وجه رسالة تحية وتقدير للمصريين الأبطال الذين تحملوا الصعاب من أجل حماية وطنهم وبذلوا الغالي والنفيس وكذلك وجه التحية لجميع فئات المجتمع المصري.


وأوضح تيسير أن حفل إفطار الأسرة المصرية يعد واحدا من  من الثوابت التى رسخها الرئيس عبد الفتاح السيسى للاحتفال بشهر رمضان الكريم مع المصريين والتواصل معهم وطرح الرؤى والافكار.


ونوه إلى أن الرئيس يولي اهتماما كبيرا بتلبية احتياجات المواطنين الحياتية وهذا يتضح جليا من خلال توجيه سبل الدعم للنهوض بالصناعة المصرية وتعميق المنتج المحلي وكذلك ملف الزراعة والانتاج الحيواني والسياحة والتطوير العمراني والبنية التحتية وكل هذا ينعكس على توفير فرص عمل وعملة صعبة وتدبير احتياجات المواطن بسعر مناسب.

المهندس أحمد تيسير الشئون الاقتصادية حزب حماة الوطن حماة الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

مسلسل حق عرب الحلقة 27.. سلوى عثمان تطلب من السويركي عودتها للمنزل بعد إهانتها من علي

الأمن يفرض سيطرته على قرية العليقات عقب مقتل شخص وإصابة 3 أخرين

مسلسل المعلم الحلقة 27.. مصطفى شعبان يسيطر على سوق السمك

خان يونس تقاوم بشراسة.. مقتل 14 من جنود الاحتلال وإصابة آخرين

تاريخ مواجهات الأهلي ومازيمبي قبل موقعة نصف نهائي دوري الأبطال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

صور

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

محطة تل أبيب

المزيد

متظاهرون إسرائيليون يطالبون بإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة

"الجارديان": إسرائيل "مُحبطة" من خسارتها الدعم العالمى

تقرير أمريكي: توقعات إسرائيل الأمنية تزداد قتامة كلما طال أمد الحرب