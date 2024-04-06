برلمانية: مشاركة الرئيس فى إفطار الأسرة المصرية يحمل الكثير من معانى الترابط

أكدت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حفل إفطار الأسرة المصرية أصبح تقليد سنوي ينتظره الجميع كل عام فى شهر رمضان المبارك لما يحمله من معانى كثيرة والتأكيد على الترابط والمحبة بين كافة الأطياف حيث شارك فيه عدد كبير من مختلف الفئات من كبار رجال الدولة، ورؤساء الأحزاب، وشيوخ القبائل المصرية، ومجموعة من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة، والإعلاميين.



وأوضحت النائبة مايسة عطوة أن الرئيس السيسي وجه رسائل هامة للمصريين وأهمها ضرورة التأكيد على الاستمرار فى الحوار الوطنى مؤكدا إنه من الخسارة ألا نستمر ونبني على حالة الحوار التي بدأناها، وليس مهما أن يكون هناك اتفاق كامل فالاختلاف سنة، لكن من المهم الاستمرار في الحوار، وهو ما ظهر فى العدد الكبير من العدد الكبير من الملفات والموضوعات التى تم طرحها خلال الحوار الوطنى.

وأشادت النائبة مايسة عطوة بكلمة الرئيس بأن الشعب هو البطل والمعلم الذي تحمل الصعاب وواجه الصعوبات، وأضافت بأن الرئيس السيسي وضع أولويات العمل الوطني خلال الفترة المقبلة، مع تركيزه الشديد على توفير حياة كريمة لائقة من حيث الخدمات المقدمة لكل المصريين صحيًا كانت أوتعليمية، والتأكيد على لُحمة المصريين في ظل الظرف الإقليمي والدولي الدقيق الذي يمر به العالم خلال الفترة الراهنة، ولاسيما مع تركيزه على ضرورة معرفة كل المواطنين بما يدور داخيًا وخارجيًا وليس فقط الأمر يكون مقتصرًا على فئة بعينها.

الجيل: كلمة السيسي بحفل الأسرة المصرية يؤكد دعمه لاستمرار الحوار الوطني

أشاد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بكلمة الرئيس السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية مشيرا إلى أنها تؤكد على حالة الانفتاح السياسي غير المسبوقة في مصر، والتي تشهد دعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح "هجرس" في تصريحات له اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي داعم قوي للحوار الوطني ومواصلته ومناقشاته المستمرة التي أدت إلى حالة من التطور في الفكر وقبول الآخر والبحث عن حلول المشاكل والتحديات على كافة المستويات.

وأكد عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، أن حالة الانفتاح السياسي التي تشهدها مصر غير مسبوقة، حيث تتجلى في دعم الحوار الوطني وتوصياته والذي حظى بدعم وتأييد رئاسي كبير، داعيا القوى السياسية إلى مواصلة الجلوس على طاولة الحوار وتقديم مقترحاتها حول مختلف القضايا والاشكاليات.

وأشار إلى حرص الرئيس السيسي الدائم على الصراحة والشفافية مع الشعب المصري، موضحا أن هذه الشفافية تعمل على ضمان استمرار الثقة بين الشعب والرئيس، وتعمل على ترسيخ أواصر الثقة بين الشعب المصري، ومؤسسات الدولة بما يحقق المصلحة العليا للوطن.

كما ثمن حديث الرئيس السيسي الجاد والحاسم عن دعم التعليم والمنظومة الصحية واستكمال مراحل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فضلا عن توجيه الرئيس الشكر للشعب المصري على تحليه بالإرادة الحية على تجاوز الأزمات والتحديات.

وأوضح أن كلمة الرئيس السيسي شهدت تأكيد هاما على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، بدعم الأشقاء في غزة، والحيلولة ضد أي محاولات لتصفية القضية، عاكسا دور مصر التاريخي في الدفاع عنها.