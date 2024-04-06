السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانية: الرئيس السيسي حريص دائما على مشاركة أطياف الشعب في حفل إفطار الأسرة المصرية

النائبة هند رشاد
النائبة هند رشاد

أشادت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمشاركة في تقليد سنوي بحفل إفطار الاسرة المصرية في مناسبة تحمل الكثير من الرسائل والمصارحة مع الشعب أجمع. 

وأوضحت النائبة هند رشاد أن الرئيس وجه العديد من الرسائل والتأكيد على مباديء الجمهورية الجديدة وأهمها الاستمرار في تنفيذ إجراءات لإصلاح المسار الاقتصادي من خلال توطين الصناعة والتوسع في الرقعة الزراعيةوزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم القطاع الخاص مع توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية.

 

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هند رشاد: المرأة المصرية تشهد عصرًا ذهبيًا فى ظل إرادة سياسية مؤمنة بها

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النائبة هند رشاد: الحوار الاقتصادى سيقدم أفكارًا لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار


وأشادت "رشاد" بتوجيهات الرئيس للحكومة بضرورة الاستمرار في دعم الشباب وتمكين المرأة، على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والمجتمعية وهو ما يؤكد على حرص القيادة السياسية على تمكين الشباب ودعم المرأة وهو من أهم أسس بناء الجمهورية الجديدة. 

وأضافت النائبة هند رشاد بأن الرئيس وضع قضية بناء الإنسان المصرى على رأس أولويات العمل الوطنى وفى الصدارة منها: توفير الحياة الكريمة اللازمة له  وسبل جودةالحياة بشكل عام من خلال توفير بيئة التعليم الجيد والخدمات الصحية اللائقة والسكن الكريم.

النائبة هند رشاد عبد الفتاح السيسي الاسرة المصرية الرئيس الجمهورية الجديدة

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