الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

النائبة هند رشاد: الحوار الاقتصادى سيقدم أفكارًا لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار

النائبة هند رشاد
النائبة هند رشاد

أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن الحوار الوطني، فرصة قوية لتكامل جهود المشاركين بالمناقشات مع جهود الحكومة للتوصل لصيغة توافقية تحقق صالح جميع الأطراف وتفتح الباب للاستماع للرؤى والأفكار غير التقليدية.
وأوضحت عضو مجلس النواب في تصريحات صحفية أن استكمال الحوار الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة يتزامن مع إقرار الرئيس السيسي لحزمة هي الأكبر للحماية الاجتماعية، ما يكشف عن الأولوية التي توليها القيادة السياسية لوضع المواطن وحالته الاجتماعية والاقتصادية.

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وأضافت هند رشاد أن استئناف الحوار الوطني يبرز شكل الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس السيسي والتي تسع كل المصريين.

المشاركة الإيجابية
وأشارت  أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب إلى أهمية المشاركة الإيجابية من قبل وزراء الحكومة مع المرحلة الحالية من الحوار الوطني، واستجابتها لتنفيذ مخرجات المرحلة السابقة من الحوار، وقالت إن وجود ممثلي الحكومة على طاولة النقاش يعطي زخما وأهمية للدور الذي يلعبه الحوار الوطني والمشاركون فيه لبلورة أفكار ترمي في الأساس إلى خدمة الوطن والمواطنين.

 الحوار الاقتصادى 
وأكدت أن الحوار الاقتصادى سيقدم أفكارًا لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار وكيفية مساعدة المواطنين على مجابهة تلك الظروف وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي.

توجه مجلس أمناء الحوار الوطني بالشكر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، على حفاوة الاستقبال، واهتمام رئيس الوزراء بما يخرج عن جلسات الحوار الوطني، وتوجيهاته الدائمة للوزراء بضرورة التفاعل مع هذه الجلسات، وخصوصًا في جلسات الحوار الاقتصادي المعمق والشامل.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأحد الماضي، أعضاء من مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بحضور الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والدكتور أحمد جلال، مقرر عام المحور الاقتصادي، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وأعضاء المجلس، الذين يشكلون لجنة تنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة بالتعاون مع الحكومة، وهم السيدات والسادة: أحمد الشرقاوي، أميرة صابر، دكتور طلعت عبد القوي، عماد الدين حسين، دكتور عمرو هاشم ربيع، دكتورة فاطمة سيد أحمد، كمال زايد. 

أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب مجلس النواب الحوار الوطنى الحكومة الحوار الاقتصادي

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