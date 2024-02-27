"الحوار الاقتصادى".. بدء الجلسة المتخصصة لمناقشة "هيكل وعجز الموازنة"

بدأت منذ قليل الجلسة المتخصصة للحوار الاقتصادي ضمن فعاليات المرحلة الثانية من الحوار الوطنى وذلك لمناقشة "هيكل وعجز الموازنة" بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

"هيكل وعجز الموازنة"

وتأتي تلك الجلسات من أجل الوطن والمواطن، وبناء جمهورية جديدة تتسع للجميع، في ظل تحديات إقليمية وعالمية، حيث تم عقد ثلاث جلسات متخصصة وتناقش الجلسة الأولي "هيكل وعجز الموازنة"، والجلسة الثانية "سبل التعامل مع الدين الخارجي" والجلسة الثالثة " كيفية زيادة الإيرادات العامة السياسية الضريبية".

يذكر أن الحوار الاقتصادي عقد جلسته المتخصصة الثانية تحت عنوان "المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير" ضمن لجان (الصناعة-الزراعة-السياحة) أمس الإثنين، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد.

وناقشت الجلسة استراتيجية الدولة فى توفير النقد الأجنبي، المعوقات والتحديات التي تواجه قطاعي الصناعة والسياحة، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه التصدي، وكيفية استغلال الموارد المتاحة من البنية التحتية لقطاعي الصناعة والسياحة، كما ناقشت الجلسة أهمية قطاع الزراعة في الاقتصاد المصري، وأهمية التصنيع الزراعي وأهميته في التصدير.

جاء ذلك بمشاركة أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والسيد محمد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والجهات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين للتوصل إلى مقترحات قابلة للتنفيذ في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها الدولة المصرية.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد توجه بالشكر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على حفاوة الاستقبال، واهتمام رئيس الوزراء بما يخرج عن جلسات الحوار الوطني، وتوجيهاته الدائمة للوزراء بضرورة التفاعل مع هذه الجلسات، وخصوصًا في جلسات الحوار الاقتصادي المعمق والشامل.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأول الإثنين، أعضاء من مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والدكتور أحمد جلال، مقرر عام المحور الاقتصادي، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وأعضاء المجلس، الذين يشكلون لجنة تنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة بالتعاون مع الحكومة، وهم السيدات والسادة: أحمد الشرقاوي، أميرة صابر، دكتور طلعت عبد القوي، عماد الدين حسين، دكتور عمرو هاشم ربيع، دكتورة فاطمة سيد أحمد، كمال زايد.

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