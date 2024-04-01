الإثنين 01 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

البدري: الفترة الرئاسية الجديدة خطوة مهمة نحو مزيد من التنمية والبناء

النائب محمد صلاح
النائب محمد صلاح البدري

قال النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن التاريخ سيقف طويلاً أمام انحياز الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري منذ عشر سنوات حتى اليوم، موضحًا أنه لولا قيادته الحكيمة لدفة البلاد ما كنا هنا اليوم، حيث نجح في حماية الدولة من السقوط في براثن الإرهاب والتطرف.

 العشر سنوات الماضية شهدت انجازات تتحقق فى مختلف المجالات


وأضاف "البدري" في تصريحات له اليوم الإثنين، أن العشر سنوات الماضية شهدت انجازات تتحقق فى مختلف المجالات بداية من الطرق والكباري حتى المصانع والاستثمارات والشراكات الدولية ومع القطاع الخاص والصحة والتعليم والاقتصاد والسياسة، مشيرًا إلى أن تلك الحقبة فترة من أهم فترات تاريخ مصر المعاصر التي ستذكرها الأجيال جيلاً بعد جيل.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أهمية الوقوف خلف القيادة السياسية للوصول إلى ما طمحنا فيه والعبور نحو الجمهورية الجديدة التي تقوم على القواسم المشتركة بين الجميع، منوهًا نجدد العهد على المضي قدمًا نحو مزيد من التنمية والبناء بما يحقق الرخاء لشعب مصر العظيم.

وأشار إلى أن الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، تأتي وسط أحداث دقيقة في المنطقة والعالم والتي تؤثر بدورها على كل دول العالم وفي القلب منها مصر، مشددًا على أن مصر نجحت فى عهد الرئيس السيسي في استعادة ريادتها فى المنطقة والعالم.

 

وتشهد الجلسة البرلمانية غدًا الثلاثاء، أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس النواب في مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

ومن المتوقع أن يصل موكب الرئيس إلى مقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة وسط عروض جوية في السماء بطائرات حربية وهليكوبتر تحمل أعلام مصر، احتفالًا بتنصيب الرئيس السيسي لولاية جديدة.

وعقب وصول موكب رئيس الجمهورية لمقر مجلس النواب يكون في استقباله كل من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، والنائب أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام وعقب الاستقبال يقوم حرس الشرف بأداء النشيد الوطني.

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