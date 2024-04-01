حزب العدل يُطلق حملة للتدوين حول أداء المحليات على مستوى الجمهورية

أعلن حزب العدل، برئاسة النائب عبد المنعم إمام، عن تدشينه لحملة تدوينية عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول مشاكل المحليات بمختلف محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل، إن الحملة تأتي تماشيا مع الشفافية والمصداقية التي يستشرفها الحزب مع بداية الجمهورية الجديدة.

وأضاف "الشناوي"، في بيان، اليوم الإثنين، تأتي الحملة التي يشارك فيها كافة أعضاء الحزب وأصدقائه بمختلف المحافظات تحت هاشتاج "#مشكلة_في_محافظتي وهاشتاج #عيون_العدل"

والتي تفتح نافذة ذات مصداقية حول ما وصلت إليه الإدارة المحلية بمختلف المحافظات، لتعبر عن نبض الشارع ومعاناة المواطن سواء بالوصف أو بالصورة.

وتابع: نأمل أن تكون بداية لاستجابة يستحقها الوطن والمواطن قبيل الحركة المنتظرة لقيادات المحليات.