السبت 06 أبريل 2024
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سياسي

"المصريين الأحرار": كلمة الرئيس شفافة وكاشفة وتجديد للعهد والوعد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وصف حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بأنها الرسائل الكاشفة والشفافية المعهودة مع شعب مصر، وجاءت تأكيدًا على تجديد العهد والوعد القائم على الصدق والتجرد، والعمل بتفانٍ واجتهاد.

وقال حزب المصريين الأحرار في بيان صحفي، إن إفطار الأسرة المصرية هو نموذج يعكس اهتمامات القيادة بأولى ركائز الدولة المصرية وهي الأسرة بنيان المجتمع، وتصدر حضور ممثلة فلسطينية  الحفل تأكيدًا وتأصيلًا بأن مصر لا تنسى الأشقاء في كل الأوقات وتدعم القضية بصورة غير مشروطة.

وأضاف حزب المصريين الأحرار أن حديث الرئيس كشف بوضوح عن وجود تحديات في ضوء متغيرات وأحداث عالمية وإقليمية تستدعي تعزيز أواصر التماسك والاصطفاف من الشعب البطل وهذا المعهود دومًا من عموم المصريين.

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وأوضح أن أربعة محاور رئيسية تأتي ضمن سياسة واستراتيجية هادفة يرنو إليها الرئيس خلال الفترة الرئاسية الجديدة أولها الاستمرار فى إجراءات إصلاح المسار الاقتصادى القائمة على توطين الصناعة والتوسع فى الرقعة الزراعية وزيادة الاستثمارات، ودعم القطاع الخاص مع توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية.

وألمح الحزب إلى أن الرئيس يضع الإنسان على رأس الأولويات من حيث توفير حياة كريمة وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وأشاد الحزب بتعضيد وتعزيز الرئيس للحوار الوطني يزيد من حالة الانفتاح والإصلاح السياسى، ويسهم بصورة كبيرة فى دعم الشباب وتمكين المرأة، على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والمجتمعية.


ويؤكد الحزب أن حديث الرئيس بشأن  الاستمرار فى سياسات الاتزان الاستراتيجى التى تنتهجها الدولة المصرية، تجاه القضايا الدولية والإقليمية والتى تحددها محددات وطنية واضحة، يهدف لطمأنة جموع المصريين بأن سلامة البلاد واستقرارها الشامل والحفاظ على مقدرات الأمة أمر لا ريب فيه؛ وأن الأمن القومي صخرة صلدة لن يستطيع أحد المساس به.

واختتم الحزب موجهًا التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على مساعيه الدءوبة للحفاظ على الأمن القومي العربي وامتداده ودفاعه الدائم عن قضايا الجوار والأشقاء مع دائرة العمل التي لا تتوقف للنهوض بمصر في ثوب جمهورية جديدة.

المصريين الأحرار الدكتور عصام خليل عبد الفتاح السيسي حفل أفطار الأسرة المصرية المجتمع

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