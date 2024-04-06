السبت 06 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"مصر أكتوبر": رسائل الرئيس السيسى تعكس اهتمام الدولة بالفئات الأولى بالرعاية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن حفل إفطار الأسرة المصرية، شهد اليوم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشاركة مختلف طوائف الشعب المصري من وزراء ونواب وسياسيين وإعلاميين واقتصاديين ومثقفين ورجال دين وفئات مختلفة، يعزز من المساحات المشتركة التي أرست دعائمها الجمهورية الجديدة.

وأشادت "مديح" في تصريحات لها اليوم، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل الإفطار، موضحة أنها اتسمت بالمكاشفة والمصارحة، حيث وجه الرئيس تحية تقدير لكل من شارك فى مواجهة التحديات والأزمات خلال الفترة الماضية.

 

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وأشارت إلى أن القيادة السياسية عقدت العزم على المضي قدمًا نحو الاستمرار في تحقيق التنمية الشاملة التي تهدف إليها الدولة المصرية ويطمح فيها المصريون، لافتة إلى أن الرئيس يولي اهتمامًا كبيرًا بالفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

وثمّنت رئيس حزب مصر أكتوبر، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي المتواصل على أهمية استمرار الحوار الوطني، بما يعزز حالة الحوار والنقاش حول أولويات العمل الوطني خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة دقيقة ومهمة، وتتطلب من الجميع الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

الدكتورة جيهان مديح حزب مصر أكتوبر إفطار الأسرة المصرية عبدالفتاح السيسي طوائف الشعب المصري اقتصاديين

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