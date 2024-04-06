اليوم الـ183 للعدوان على غزة.. الاحتلال يرتكب 5 مجازر جديدة
واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ183 لـ الحرب على غزة، والـ27 من شهر رمضان المبارك، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في غزة، حيث استمر في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن عشرات الغارات العشوائية على مناطق متفرقة من القطاع، في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.
ووفقًا لوسائل الإعلام الفلسطينية، فإن جيش الاحتلال واصل استهداف منازل المواطنين وتجمعات النازحين بمناطق متفرقة من القطاع، ما أدى لسقوط شهداء وجرحى، بينما خاضت المقاومة اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في خان يونس في غزة، وأوقعت فيها إصابات محققة.
54 شهيدًا و82 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية
وقالت وزارة الصحة في غزة، مساء أمس، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 54 شهيدًا و82 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة ضحايا العدوان منذ 7 من أكتوبر إلى 33 ألفًا و91 شهيدًا، و75 ألفًا و750 مصابًا، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى فقدان الآلاف تحت الأنقاض.
أبرز جرائم الاحتلال الإسرائيلى خلال 24 ساعة
- شن قصف مدفعي كثيف على المناطق الشرقية والجنوبية من مدينة غزة وحي الزيتون جنوبي شرقي المدينة، وحي الصبرة وسطها، وحيي تل الهوا والشيخ عجلين جنوب غربي المدينة، ما أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة قرابة 10 آخرين، نقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.
- شن قصف جوي ومدفعي في ساعات الليلة الماضية وحتى فجر اليوم في مناطق المغراقة والزهراء والأطراف الشمالية من مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين، نقلوا إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، وسط القطاع.
- قصف الممتلكات في بلدة بيت حانون شمالي القطاع.
- إطلاق قذائف عدة صوب الأحياء الجنوبية الغربية لمدينة خان يونس، جنوبي القطاع، بالتزامن مع شن غارات لساعات طويلة على وسط وغربي المدينة.