اليوم الـ183 للعدوان على غزة.. الاحتلال يرتكب 5 مجازر جديدة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ183 لـ الحرب على غزة، والـ27 من شهر رمضان المبارك، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في غزة، حيث استمر في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن عشرات الغارات العشوائية على مناطق متفرقة من القطاع، في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

ووفقًا لوسائل الإعلام الفلسطينية، فإن جيش الاحتلال واصل استهداف منازل المواطنين وتجمعات النازحين بمناطق متفرقة من القطاع، ما أدى لسقوط شهداء وجرحى، بينما خاضت المقاومة اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في خان يونس في غزة، وأوقعت فيها إصابات محققة.

54 شهيدًا و82 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية

وقالت وزارة الصحة في غزة، مساء أمس، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 54 شهيدًا و82 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة ضحايا العدوان منذ 7 من أكتوبر إلى 33 ألفًا و91 شهيدًا، و75 ألفًا و750 مصابًا، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى فقدان الآلاف تحت الأنقاض.

أبرز جرائم الاحتلال الإسرائيلى خلال 24 ساعة