اليوم 182 للعدوان.. إسرائيل تواصل جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين بغزة قصفا وتجويعا

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ182 لـ الحرب على غزة، والـ26 من شهر رمضان المبارك، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في غزة، حيث استمر في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن عشرات الغارات العشوائية على مناطق متفرقة من القطاع، في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

ووفقًا لوسائل الإعلام الفلسطينية، فإن جيش الاحتلال واصل استهداف منازل المواطنين وتجمعات النازحين بمناطق متفرقة من القطاع، ما أدى لسقوط شهداء وجرحى، بينما أطلقت المقاومة رشقات صاروخية مكثفة باتجاه مدينة عسقلان المحتلة شمال القطاع، ونحو عدة مستوطنات في منطقة غلاف غزة.

62 شهيدًا و91 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية

وقالت وزارة الصحة في غزة، مساء أمس، إن الاحتلال الإسرائيلي واصل ارتكاب المجازر ضد العائلات حيث بلغ عدد الشهداء خلال الـ 24 ساعة الماضية 62 شهيدًا و91 جريحًا، حصيلة ضحايا العدوان منذ 7 من أكتوبر إلى 33 ألفًا و37 شهيدًا، و75 ألفًا و668 مصابًا، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى فقدان الآلاف تحت الأنقاض.

أبرز جرائم الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة