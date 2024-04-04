الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع الليلة لبحث التوترات مع إيران

أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، الخميس، بأن مجلس الحرب سيجتمع الليلة؛ لمناقشة التوترات مع إيران، يليه اجتماع للمجلس الوزاري الأمني الموسّع.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إنه من بين القضايا المتوقع أن يناقشها اجتماع الليلة الوضع الملتهب مع طهران التي هددت بالرد على غارة للاحتلال في دمشق أدت لمقتل العديد من كبار جنرالات الحرس الثوري الإيراني، وزيادة المساعدات لقطاع غزة والمحادثات الجارية للتوصل لاتفاق لإطلاق سراح المحتجزين.

واستهدف الطيران الإسرائيلي، الإثنين الماضي، مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أسفر عن دمار كبير فيها وفي المباني المجاورة لها ومقتل كل من كان بداخل المبنى، وأكدت مصادر إيرانية مقتل الجنرال في الحرس الثـوري الإيراني محمد رضا زاهدي الذي يشغل منصب القائد الأعلى لفيلق القدس في سوريا ولبنان.

وتعهدت إيران بـ"رد جدي" وقالت جماعة حزب الله اللبنانية القوية المدعومة من إيران إن الهجوم سيقابل "بالعقاب والانتقام"، وقالت طهران إنها ستحمل الولايات المتحدة "المسؤولية" بسبب دعمها لإسرائيل.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قال إن إسرائيل ستعاقب على الهجوم، في حين قال الرئيس إبراهيم رئيسي إن الهجوم "لن يمر دون رد".

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تعثر مفاوضات وقف الحرب في غزة بسبب هجوم إسرائيل على قنصلية إيران بدمشق

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