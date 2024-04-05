الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"الدفاع الروسية": إسقاط 53 مسيرة أوكرانية 44 منها فوق مقاطعة رستوف

الدفاع الروسية
الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت الليلة الماضية 53 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات روستوف وساراتوف وكورسك وبيلجورود وإقليم كراسنودار.

 

التصدي لمحاولة تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف روسية

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة: إنه "خلال الليلة الماضية والصباح الباكر من يوم 5 أبريل، تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا".

وأضافت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 53 مسيرة، من بينها 44 فوق أراضي مقاطعة رستوف، ومسيرة واحدة في كل من مقاطعات ساراتوف وكورسك و بيلجورود، و6 مسيرات فوق أراضي إقليم كراسنودار"، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم.

 

القوات الأوكرانية تستهدف بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية

وأوضحت أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

 

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ليلة ساخنة فى الحرب الروسية الأوكرانية.. ماذا حدث فى كييف؟

مقتل 8 في هجمات روسية على شرق أوكرانيا

في المقابل، أعلنت السلطات الأوكرانية عن أن الهجمات الروسية أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل في شرق أوكرانيا يوم الخميس.

وقال وزير الداخلية الأوكراني: إن هجمات بطائرات بدون طيار على مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص، من بينهم ثلاثة من رجال الإنقاذ الذين استجابوا لهجوم سابق. وأصيب ما لا يقل عن 12 آخرين. 

أوكرانيا وزارة الدفاع الروسية 53 مسيرة روسيا مقاطعات

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