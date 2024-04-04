ما هو "جيش العدل" الذى هاجم الحرس الثورى الإيرانى؟

تبنت جماعة مسلحة مناهضة لإيران، تطلق على نفسها اسم جيش العدل، مسئوليتها عن هجمات متزامنة استهدفت مواقع عسكرية جنوب شرق إيران، في وقت مبكر اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل 5 من قوات الأمن الإيرانيين.

وقالت طهران، وفق وسائل الإعلام الإيرانية، إن الهجمات المتزامنة التي أعلن جيش العدل مسئوليته عنها استهدفت مقر إنفاذ القانون في تشابهار التابع لحرس الحدود الإيراني وقاعدة الحرس الثوري في راسك الواقعتين في إقليم سيستان وبلوشستان المضطرب.

ونفذ جيش العدل العشرات من العمليات الكبيرة والصغيرة على مر السنوات الماضية ضد القوات العسكرية الإيرانية، وخاصة الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك الهجمات عبر الحدود واختطاف حرس الحدود وأفراد الأمن وكذلك التفجيرات التي أدت إلى مقتل مدنيين.

وإليكم ما هو معروف عن جيش العدل.. ومتى تأسس؟

"جيش العدل" هو جماعة متمردة تنشط في جنوب شرق إيران وفي إقليم بلوشستان بغرب باكستان، وقد صنفتها إيران كمنظمة إرهابية، وكثيرًا ما يشير مسئولوها إليه باسم جيش الظلم و"الإرهابيين التكفيريين". كما وضعتها الولايات المتحدة على قائمتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية في عام 2010.

وكثيرًا ما يزعم المسئولون الإيرانيون أن الجماعة لها علاقات مع وكالات الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية ويتم تمويلها منها.

تأسست الجماعة في أبريل 2012 على يد عبدالرحيم ملازهي، وهو متشدد بلوشي، بعد أن قام النظام الإيراني باعتقال وإعدام عبدالملك ريجي، الزعيم السابق لجماعة جند الله المتمردة التي زعمت أنها تقاتل من أجل "حقوق متساوية للمسلمين السنة في إيران" في يونيو 2010.

أين يقع مقر جماعة جيش العدل؟

تعمل الجماعة المتمردة في المقام الأول في مقاطعة سيستان- بلوشستان، ولكنها تعمل أيضًا من قواعد في مقاطعة بلوشستان المجاورة في باكستان، حيث تحصل على الدعم من قبائل البلوش المحلية. ووفقًا لتصريحات بعض عناصرها، فإن معظم الجماعات المسلحة في بلوشستان تعتمد على الروابط القبلية، وأن العديد من القبائل هناك تدعم إخوانهم المضطهدين في إيران.

وتسيطر القبائل المحلية على مساحات واسعة من المنطقة، وليس لقوات الأمن الإيرانية أو الباكستانية وجود دائم في المنطقة.

ما الذي تناضل من أجله جماعة جيش العدل؟

تصف الجماعة نفسها بأنها حركة "سياسية عسكرية"، وتدعي أنها تقاتل من أجل تحقيق العدالة لشعب "البلوش السني المضطهد".

وتعد سيستان- بلوشستان، التي تعد موطنًا لكثير من السنة البلوش والفرس السيستانيين، واحدة من أكثر المناطق تخلفًا وفقرًا في البلاد. الأقلية السنية في إيران تعاني من الحرمان الشديد، وقد حُرمت من الفرص السياسية والاقتصادية.

ووفقًا للنائب الإيراني حامد رضا باشانغ، يعيش أكثر من 70% من سكان هذه المنطقة في "فقر مدقع".

وتقول جماعة جيش العدل: "إنها يجب أن تقاتل النظام الذي يهيمن عليه الشيعة في إيران، لأنه يضطهد الأقلية السنية".

وقالت، في بيان بالفيديو في أواخر عام 2012: "بما أن هذا النظام لا يستخدم سوى لغة القوة والإذلال، فليس لدينا أي وسيلة أخرى سوى القتال". وقالت أيضًا: إنها تعارض التدخل العسكري الإيراني في سوريا.

ووفقًا لبيان نُشر على الموقع الإلكتروني للجماعة، فإنها تتكون من "شباب إيرانيين سنة اجتمعوا للدفاع عن المظلومين أمام الأمر الإلهي". العدد الدقيق لمقاتلى الجماعة غير معروف، ولكن وفقًا لبعض التقارير، فإن عدد المقاتلين النشطين يزيد على 100. وبعض مقاتليه موسميون، بما في ذلك بعض من باكستان، الذين يتم استدعاؤهم للقيام بعمليات عرضية ضد قوات الأمن الإيرانية.

كم عدد الهجمات التي نفذتها جماعة جيش العدل؟

منذ عام 2012، أعلن جيش العدل مسئوليته عن تنفيذ أكثر من 200 هجوم، وقتل واختطاف أكثر من 150 من أفراد قوات الأمن الإيرانية.

وفي هجماته، نسب جيش العدل الفضل إلى إسقاط طائرة هليكوبتر عسكرية وتدمير العشرات من مركبات الجيش. وأكدت السلطات الإيرانية بعض مزاعم التحالف المشترك.

وبالإضافة إلى الكمين الذي نصب في 26 أبريل، والذي أسفر عن مقتل 10 من حرس الحدود، أعلنت جبهة النصرة مسئوليتها عن الهجمات التي أسفرت عن مقتل ثمانية من حرس الحدود في أبريل 2015 و14 في أكتوبر2013 بالقرب من الحدود الباكستانية.