الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

إيران تشتعل بنيران "جيش العدل".. ماذا يحدث؟

عناصر جيش العدل
عناصر جيش العدل

قُتل ما لا يقل عن 11 من  قوات الأمن الإيرانية، اليوم الخميس، في هجمات متعاقبة تبنتها جماعة "جيش العدل البلوشية"، على مقر الحرس الثوري الإيراني في مقاطعة سيستان-بلوشستان جنوب شرق إيران.

الهجوم انتهى بمقتل 15 مسلحًا على الأقل في اشتباكات ليلية بين مسلحين من جماعة جيش العدل وقوات الأمن في مدينتي "تشابهار" و"رسك" الإيرانيتين في الإقليم الفقير، حسب وسائل الإعلام الإيرانية.

وقال نائب وزير الداخلية الإيراني للحرس الثوري الإيراني، ماجد مير أحمدي، في تصريح نقلته وكالة "فارس" للأنباء، إن "الهجمات المتزامنة التي أعلن جيش العدل مسؤوليته عنها استهدفت مقر إنفاذ القانون في تشابهار التابع لحرس الحدود الإيراني وقاعدة الحرس الثوري في راسك الواقعتين في إقليم سيستان وبلوشستان المضطرب".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا" في البداية، أن 5 من أفراد قوات الأمن، من بينهم ضابط في الحرس الثوري الإيراني، وقوات الباسيج شبه العسكرية، ومجند واثنان من قوات الشرطة، قتلوا على يد المهاجمين، ومع ذلك، تم تعديل الأرقام صعودًا بحلول ظهر اليوم إلى 11 من أفراد الأمن قتلوا، بما في ذلك سبعة من الحرس الثوري.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن خمسة مسلحين قتلوا أيضًا في اشتباكات مع قوات الأمن.

وقال مير أحمدي: "إن المسلحين نصبوا كمائن على طول الطرق القريبة لمنع قوات الأمن من ملاحقتهم".

وفي راسك، قال مير أحمدي: إن المسلحين "فشلوا في اختراق قاعدة الحرس الثوري بفضل مقاومة قواتنا"، واصفًا الحادث بأنه "عمل إرهابي".

txt

ما هو "جيش العدل" الذى هاجم الحرس الثورى الإيرانى؟

تطوير الهجمات

 

وفقًا لرويترز، فإن هجومًا مسلحًا وقع على قاعدة للحرس الثوري الإيراني في راسك بإيران، وادعت جماعة جيش العدل أنها شنت هجمات متزامنة في جنوب بلوشستان بإيران، كما دعت أنصارها إلى البقاء في منازلهم في راسك وسارباز وشاه بهار.

وظهرت تقارير عن معارك مكثفة بالنيران من عدة قواعد عسكرية إيرانية في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك منشأتان للبحرية الإيرانية في شاه بهار وقاعدة للحرس الثوري الإيراني في راسك.

وقالت الجماعة، إنها تطالب بالسيطرة الكاملة على مركز شرطة العقيد كوتشزاي (الثاني عشر) في شاه بهار وقاعدة الحرس الثوري الإيراني في راسك. 

كما زعمت الجماعة أنها قتلت العشرات من أفراد الشرطة والجيش في المحطة ومستشفى الإمام علي شاه بهار.

ما هو جيش العدل؟

وفقًا لمكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، أن جماعة جند الله، التي غيرت اسمها في عام 2012 إلى جيش العدل (JAA)، هي جماعة مسلحة سنية مقرها في مقاطعة سيستان وبلوشستان الإيرانية، وتُعرف الجماعة أيضًا باسم "المقاومة الشعبية الإيرانية".

أسس الزعيم السابق لجند الله، عبدالملك ريجي، الجماعة في عام 2002 أو 2003 وشغل منصب زعيمها حتى ألقت الحكومة الإيرانية القبض عليه وأعدمته في عام 2010، بعد ذلك، انقسمت المجموعة إلى عدة عناصر - أصبح جيش جند الله أكثرها نشاطًا وتأثيرًِا. 

الأهداف المعلنة للمجموعة هي ضمان الاعتراف بالحقوق الثقافية والاقتصادية والسياسية البلوشية من قبل الحكومة الإيرانية ونشر الوعي بمحنة الشعب البلوشي.

جيش العدل إيران هجمات الحرس الثوري الإيراني مقاطعة سيستان-بلوشستان

الأكثر قراءة

تعاقد الأهلي مع بلعيد.. كولر يُشيد والخطيب يرفض مقترح "الشرط الجزائي"

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

وزارة العمل: "أحد إجازة عيد الفطر" للقطاع الخاص "من الرصيد"

بعد تصديق الرئيس عليه.. تعرف على مبلغ تطوير اللوحات المعدنية بقانون المرور الجديد

السكر متوفر فى جميع منافذ "التموين".. والكيلو بـ27 جنيهًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى