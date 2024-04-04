إيران تشتعل بنيران "جيش العدل".. ماذا يحدث؟

قُتل ما لا يقل عن 11 من قوات الأمن الإيرانية، اليوم الخميس، في هجمات متعاقبة تبنتها جماعة "جيش العدل البلوشية"، على مقر الحرس الثوري الإيراني في مقاطعة سيستان-بلوشستان جنوب شرق إيران.

الهجوم انتهى بمقتل 15 مسلحًا على الأقل في اشتباكات ليلية بين مسلحين من جماعة جيش العدل وقوات الأمن في مدينتي "تشابهار" و"رسك" الإيرانيتين في الإقليم الفقير، حسب وسائل الإعلام الإيرانية.

وقال نائب وزير الداخلية الإيراني للحرس الثوري الإيراني، ماجد مير أحمدي، في تصريح نقلته وكالة "فارس" للأنباء، إن "الهجمات المتزامنة التي أعلن جيش العدل مسؤوليته عنها استهدفت مقر إنفاذ القانون في تشابهار التابع لحرس الحدود الإيراني وقاعدة الحرس الثوري في راسك الواقعتين في إقليم سيستان وبلوشستان المضطرب".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا" في البداية، أن 5 من أفراد قوات الأمن، من بينهم ضابط في الحرس الثوري الإيراني، وقوات الباسيج شبه العسكرية، ومجند واثنان من قوات الشرطة، قتلوا على يد المهاجمين، ومع ذلك، تم تعديل الأرقام صعودًا بحلول ظهر اليوم إلى 11 من أفراد الأمن قتلوا، بما في ذلك سبعة من الحرس الثوري.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن خمسة مسلحين قتلوا أيضًا في اشتباكات مع قوات الأمن.

وقال مير أحمدي: "إن المسلحين نصبوا كمائن على طول الطرق القريبة لمنع قوات الأمن من ملاحقتهم".

وفي راسك، قال مير أحمدي: إن المسلحين "فشلوا في اختراق قاعدة الحرس الثوري بفضل مقاومة قواتنا"، واصفًا الحادث بأنه "عمل إرهابي".

تطوير الهجمات

وفقًا لرويترز، فإن هجومًا مسلحًا وقع على قاعدة للحرس الثوري الإيراني في راسك بإيران، وادعت جماعة جيش العدل أنها شنت هجمات متزامنة في جنوب بلوشستان بإيران، كما دعت أنصارها إلى البقاء في منازلهم في راسك وسارباز وشاه بهار.

وظهرت تقارير عن معارك مكثفة بالنيران من عدة قواعد عسكرية إيرانية في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك منشأتان للبحرية الإيرانية في شاه بهار وقاعدة للحرس الثوري الإيراني في راسك.

وقالت الجماعة، إنها تطالب بالسيطرة الكاملة على مركز شرطة العقيد كوتشزاي (الثاني عشر) في شاه بهار وقاعدة الحرس الثوري الإيراني في راسك.

كما زعمت الجماعة أنها قتلت العشرات من أفراد الشرطة والجيش في المحطة ومستشفى الإمام علي شاه بهار.

ما هو جيش العدل؟

وفقًا لمكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، أن جماعة جند الله، التي غيرت اسمها في عام 2012 إلى جيش العدل (JAA)، هي جماعة مسلحة سنية مقرها في مقاطعة سيستان وبلوشستان الإيرانية، وتُعرف الجماعة أيضًا باسم "المقاومة الشعبية الإيرانية".

أسس الزعيم السابق لجند الله، عبدالملك ريجي، الجماعة في عام 2002 أو 2003 وشغل منصب زعيمها حتى ألقت الحكومة الإيرانية القبض عليه وأعدمته في عام 2010، بعد ذلك، انقسمت المجموعة إلى عدة عناصر - أصبح جيش جند الله أكثرها نشاطًا وتأثيرًِا.

الأهداف المعلنة للمجموعة هي ضمان الاعتراف بالحقوق الثقافية والاقتصادية والسياسية البلوشية من قبل الحكومة الإيرانية ونشر الوعي بمحنة الشعب البلوشي.