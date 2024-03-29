الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ليلة ساخنة في الحرب الروسية الأوكرانية.. ماذا حدث في كييف؟

الدفاعات الجوية
الدفاعات الجوية

كشفت "القاهرة الإخبارية"، كواليس الليلة الماضية، فيما يخص الحرب الروسية الأوكرانية، بعدما أعلنت الإدارة العسكرية في منطقة كييف إنهاء حال التأهب الجوي بإسقاط جميع الأهداف الجوية في مشارف المقاطعة.

 إسقاط 15 هدفا جويا فوق بيلجورود

وأكدت "القاهرة الإخبارية"، أن حاكم بيلجورود، أعلن إسقاط 15 هدفا جويا فوق المقاطعة دون وقوع إصابات، موضحا أن القصف الأوكراني أدى لتضرر مباني سكنية فقط.

فيما أعلن حاكم دنيبروبتروفسك، أن الهجوم الروسي على منطقة كامينسكي أسفرعن وجود جريح

صفارات الإنذار تدوي في منطقة أوديسا بأوكرانيا

وسمع دوي صفارات الإنذار في منطقة أوديسا بأوكرانيا، كما دوت صفارات الإنذار في كييف للمرة الثالثة خلال ليلة واحدة، حيث دخلت صواريخ روسية، المجال الجوي لأوكرانيا من جهة الشرق.

كييف روسيا أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية القاهرة الإخبارية

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ليلة ساخنة في الحرب الروسية الأوكرانية.. ماذا حدث في كييف؟

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