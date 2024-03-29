الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

روسيا تدشن غواصات نووية من الجيل الجديد

غواصات نووية
غواصات نووية

كشفت شركة Sevmash الروسية، للصناعات العسكرية، اليوم الجمعة، عن أنها تعمل على تطوير غواصات نووية جديدة من فئة "Borei-AM".

وأفاد مصدر في الشركة لوكالة "تاس" الروسية:" في إطار العقود الموقعة عام 2021، ستبدأ شركتنا العام الجاري بتطوير غواصتين نوويتين جديدتين من فئة Borei-AM لصالح الجيش الروسي، الغواصتان ستستخدمان في الأسطول الشمالي وأسطول المحيط الهادئ في الجيش.

وأضاف:"بالنظر لعدد غواصات Borei التي تم تطويرها سابقًا والغواصات التي يجري العمل على بنائها حاليًا، فإن أسطول المحيط الهادئ سيمتلك 6 غواصات نووية من هذا النوع خلال العقد الجاري، وكذلك الأمر بالنسبة للأسطول الشمالي التابع للجيش الروسي".

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