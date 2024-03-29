روسيا تدشن غواصات نووية من الجيل الجديد

كشفت شركة Sevmash الروسية، للصناعات العسكرية، اليوم الجمعة، عن أنها تعمل على تطوير غواصات نووية جديدة من فئة "Borei-AM".

وأفاد مصدر في الشركة لوكالة "تاس" الروسية:" في إطار العقود الموقعة عام 2021، ستبدأ شركتنا العام الجاري بتطوير غواصتين نوويتين جديدتين من فئة Borei-AM لصالح الجيش الروسي، الغواصتان ستستخدمان في الأسطول الشمالي وأسطول المحيط الهادئ في الجيش.

وأضاف:"بالنظر لعدد غواصات Borei التي تم تطويرها سابقًا والغواصات التي يجري العمل على بنائها حاليًا، فإن أسطول المحيط الهادئ سيمتلك 6 غواصات نووية من هذا النوع خلال العقد الجاري، وكذلك الأمر بالنسبة للأسطول الشمالي التابع للجيش الروسي".