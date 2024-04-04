الليلة.. بايدن يبلغ نتنياهو عن إحباطه بعد مقتل عمال "المطبخ العالمي"

يتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، وفقًا لمسؤول أمريكي في أول محادثة بينهما منذ الغارة الجوية الإسرائيلية القاتلة التي أسفرت عن مقتل 7 من عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي.

وقال مصدر مطلع لشبكة CNN إنه لم تكن مكالمة بايدن ونتنياهو مقررة مسبقًا، فقد تم ترتيبها بعد وفاة 7 من عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي يوم الاثنين.

وذكر مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أمس الأربعاء، أنه في أعقاب تلك الوفيات، كان بايدن "غاضبًا ومحبطًا بشكل متزايد"، ومستعدًا تمامًا لتوضيح كل ذلك لنتنياهو في محادثتهما.

وقال المسؤول: "سوف يعبر عن تلك الإحباطات".

وأكد مسؤولو البيت الأبيض في أعقاب مقتل عمال الإغاثة، على أن موقف الولايات المتحدة في دعم العملية العسكرية الإسرائيلية الحالية لم يتغير.

وقال المسؤول الكبير في الإدارة إنه ببساطة لم يكن هناك "تحول في السياسة". "ما حدث هو تحول في إحباطات الرئيس".

واتهم مؤسس المطبخ المركزي العالمي خوسيه أندريس جيش الاحتلال باستهداف عمال الإغاثة السبعة "بشكل منهجي" ودعت المنظمة غير الربحية إلى إجراء تحقيق مستقل.

واعتذر جيش الاحتلال عن الغارة القاتلة قائلًا: إنها كانت "خطأ أعقب خطأ في التعرف على الهوية".

انتكاسة..الهجوم الإسرائيلي المميت على عمال الإغاثة إدى إلى انسحاب الوكالات

وتتفاقم محنة الفلسطينيين الذين يتضورون جوعا في غزة، حيث أدت الإجراءات الإسرائيلية إلى ردع وكالات الإغاثة المهمة وفرضت قيودًا شديدة على الجهود الإنسانية الأساسية في القطاع.

مع اقتراب المجاعة وظهور حالات الموت جوعًا، قام ثلاثة على الأقل من مقدمي المساعدات بتعليق عملياتهم في غزة بعد أن أدت الغارات الجوية الإسرائيلية إلى مقتل عمال المطبخ المركزي العالمي والتي شملت ستة ضحايا أجانب، ما أثار ضجة دولية ضد إسرائيل.

وقالت منظمة المطبخ المركزي العالمي وأنيرا، وهي مجموعة إغاثة أخرى، إنهما سيوقفان عملياتهما في غزة بعد الحادث. وبحسب ما ورد تعلق الإمارات العربية المتحدة عملياتها أيضًا، وفق الشبكة الأمريكية.