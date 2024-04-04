الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مؤسس المطبخ المركزى العالمى يتهم إسرائيل باستهداف عمال الإغاثة بشكل منهجى

حادث موظفين المطبخ
حادث موظفين المطبخ المركزى العالمى

اتهم مؤسس المطبخ المركزي العالمي إسرائيل باستهداف عمال الإغاثة السبعة في منظمته الذين قتلوا في غزة هذا الأسبوع بشكل منهجي. 

 

وفي مقابلة مع رويترز، قال الشيف المؤسس خوسيه أندريس إنه لم يكن "موقفًا سيئ الحظ حيث أسقطنا القنبلة في المكان الخطأ".

 

وأضاف: "حتى لو لم نكن بالتنسيق مع (قوات الدفاع الإسرائيلية)، فلا يمكن لأي دولة ديمقراطية أو جيش أن يستهدف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني".

 

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القوات الإسرائيلية "ضربت عن غير قصد أشخاصًا أبرياء"، وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال هيرتسي هاليفي إن الضربة كانت "خطأ فادحًا".

 

بيان المنظمات الحقوقية والانسانية 

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ودعا بيان وقعته 13 منظمة حقوقية وإنسانية بارزة اليوم الأربعاء إلى تحرك دولي عاجل لمنع إسرائيل من تصعيد عملياتها العسكرية في رفح. 

 

وتحذر المنظمات من أنه إذا لم يتم إيقافها، فإن العواقب الإنسانية الوخيمة بالفعل في مدينة أقصى جنوب غزة يمكن أن تكون كارثية.

 

وشددت الوكالات - بما في ذلك منظمة إنقاذ الطفولة، ومنظمة العفو الدولية، وأوكسفام الدولية - على أنه على الرغم من القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار واتخاذ تدابير مؤقتة إضافية من محكمة العدل الدولية، فإن العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح مستمرة.

 

ويهدد الهجوم البري الإسرائيلي المخطط له في المدينة حياة أكثر من مليون مدني، معظمهم نزحوا مع محدودية إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية وليس لديهم مكان آمن للجوء.

 

"لقد حذرت المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان مراراً وتكراراً من أن التوغل البري الإسرائيلي المخطط له في رفح يبشر بإهلاك الأرواح والمساعدات المنقذة للحياة لأكثر من 1.3 مليون مدني، بما في ذلك ما لا يقل عن 610,000 طفل، الذين هم الآن في خط النار المباشر. "، بحسب البيان.
 

ويؤكد البيان أيضًا على عدم وجود خطة إخلاء مدنية قابلة للتطبيق. ويشير البيان إلى أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، فإن إسرائيل ملزمة بضمان سلامة ورفاهية المدنيين النازحين، ولكن لا توجد ملاذات آمنة داخل غزة أو خارجها. علاوة على ذلك، استهدفت القوات الإسرائيلية "المناطق الآمنة" السابقة، مما يعرض حياة المدنيين وعمال الإغاثة على حد سواء للخطر. ونفت إسرائيل استهداف المدنيين.

المطبخ المركزي العالمي إسرائيل عمال الإغاثة غزة مؤسس المطبخ العالمي اتهامات

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