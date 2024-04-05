النفط يتجاوز 90 دولارًا والأسهم تهبط مع تزايد التوترات بالشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط فوق 90 دولارًا للبرميل، وتراجعت الأسهم الأمريكية مع تزايد التوترات في الشرق الأوسط مما أدى إلى حدوث هزات في الأسواق.

وحسب صحيفة فايننشال تايمز فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.5% أمس الخميس، لتستقر عند 90.65 دولار للبرميل وهو أعلى سعر إغلاق منذ أكتوبر الماضي، حيث يترقب المتداولون احتمال رد الفعل العنيف من جانب إيران بعد هجوم إسرائيلي مشتبه به على قنصليتها في دمشق.

مؤشر ستاندرد آند بورز يغلق على انخفاض 1.2%

أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للأسهم القيادية في وول ستريت منخفضا 1.2%، وهو أكبر انخفاض يومي له منذ منتصف فبراير، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 1.4 في المائة.

مخاوف من أن الحرب بين إسرائيل وحماس قد تتحول إلى شكل أوسع بالمنطقة

المخاوف من أن الحرب بين إسرائيل وحماس قد تتحول إلى شكل أوسع نطاقاً أثارت في الوقت نفسه اندفاعاً نحو الأصول التي تعتبر أقل خطورة من الأسهم، وفقاً لستيف إنجلاندر، رئيس الإستراتيجية الكلية في بنك ستاندرد تشارترد في نيويورك.

وقال إنجلاندر: "إنه اندفاع كلاسيكي نحو أصول الملاذ الآمن"، مشيراً إلى أن أسعار سندات الخزانة الأمريكية، التي تعتبر على نطاق واسع خالية من المخاطر، ارتفعت مع بيع الأسهم.

تأثير التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط

وتجاوزت أسعار النفط متوسط توقعات المحللين البالغ 83 دولارًا للبرميل لهذا الربع، وفقًا لبيانات بلومبرج، مع نمو الطلب العالمي على النفط عندما يقوم تحالف أوبك + بقيادة المملكة العربية السعودية بتقييد العرض.

وقال جيوفاني ستونوفو، محلل السلع الأولية في بنك UBS السويسري: "نعتقد أن الزيادة الأخيرة في الأسعار كانت مدفوعة بتجدد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، لكن الأساسيات مثل الطلب الأفضل من المتوقع وانخفاض إنتاج النفط ساعدت أيضًا".

ارتفاع النفط يعقد الجهود التي تبذلها البنوك المركزية للحد من ارتفاع الأسعار

يتسبب ارتفاع أسعار النفط في تعقيد الجهود التي تبذلها البنوك المركزية للحد من ارتفاع الأسعار. ويأتي ذلك بعد يوم من تصريح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول بأن معركة البنك مع التضخم "لم تنته بعد".

وقال ستونوفو: "قد يصبح ارتفاع أسعار الطاقة مصدر قلق للأسواق المالية إذا كان سيؤدي إلى مزيد من التأخير في بدء خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الرئيسية".

وزارة الطاقة الأمريكية تلغي أحدث خططها لشراء النفط لإعادة ملء مخزون الطوارئ

قالت وزارة الطاقة الأمريكية، يوم الأربعاء، إنها ألغت أحدث خططها لشراء النفط لإعادة ملء مخزون الطوارئ من النفط الخام في البلاد وسط ارتفاع الأسعار، وقد تم سحب الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في السنوات الأخيرة لتعويض النقص الناجم عن الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا.

وساهم ارتفاع أسعار الخام في زيادة أسعار البنزين قبيل موسم القيادة الصيفي الذي يبدأ الشهر المقبل، وأصبح هذا الارتفاع مصدر قلق متزايد في البيت الأبيض مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، وحذرت واشنطن أوكرانيا مؤخرًا من إلغاء الضربات على مصافي النفط الروسية بسبب مخاوف من أنها قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط.