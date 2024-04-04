7 أشهر على حرب غزة.. ثبات الموقف المصري في مواجهة التصعيد الإسرائيلي

لعبت مصر دوراً محوريًا في جهود إنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أشهر، حيث تعتبر الدولة الوحيدة التي تحد غزة ومشاركتها التاريخية في الصراع العربي الإسرائيلي أضافت إلى مسؤوليتها للمساعدة بكل الطرق الممكنة لإنهاء الكابوس الذي استمر طويلاً.

رفض العمليات الاسرائيلية في قطاع غزة

رفضت مصر أي عمليات عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة، ورفض عمليات التدمير والقتل الممنهج الإسرائيلية، ورفض مساعي تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر أو أي دولة أخرى.

وكررت الدولة المصرية تأكيدها على لسان عدد كبير من مسئوليها، أن تهجير الفلسطينيين خطاً أحمر بالنسبة لمصر، وأن محاولات تنفيذ المخطط بمثابة تصعيد يضر بالأمن الإقليمي للمنطقة ككل، وليس فقط بالداخل الفلسطيني.

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي في عدة مناسبات، إلى أن تنفيذ مخطط التهجير هدفه تصفية القضية الفلسطينية، عبر دفع سكان قطاع غزة إلى مغادرة أراضيهم، لافتًا إلى أن مصر استضافت بكل ترحاب خلال الأعوام الأخيرة، مئات الآلاف من المواطنين من دول مثل سوريا والسودان وغيرها، لكن الأمر مختلف فيما يتعلق بسكان قطاع غزة.