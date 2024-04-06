عاجل.. الاحتلال الاسرائيلى يقصف عدة مناطق فى قطاع غزة

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت مصادر لوكالة وفا الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال استهدفت بالمدفعية شارع السكة شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وبيت حانون شمال القطاع.

كما أطلقت قوات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف صوب الأحياء الجنوبية الغربية لمدينة خان يونس، جنوب القطاع.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، برا وبحرا وجوا، ما أدى لاستشهاد 33091 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75750 آخرين، في حصيلة غير نهائية.