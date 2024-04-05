الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محطة تل أبيب

تحقيق عبري يخلص إلى احتمال مقتل محتجزي 7 أكتوبر بنيران إسرائيلية

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، إن أحد المحتجزين لدى حركة حماس، خلال هجومهم على بلدات إسرائيلية حول قطاع غزة في السابع من أكتوبر، قتل على الأرجح بنيران مروحية حربية إسرائيلية كانت ترد على الهجوم.

ولعدة أسابيع، كان جيش الاحتلال يحقق في تقارير تفيد بأن حوالي 1200 إسرائيلي وأجنبي من ضحايا الهجوم قتلوا بنيران صديقة خلال الفوضى التي تم فيها اختطاف أكثر من 250 شخصا "كرهائن".

وقال جيش الاحتلال – في بيان - إن التحقيق في الأحداث المحيطة باختطاف إفرات كاتس، من سكان كيبوتس نير عوز، إحدى المجتمعات التي استهدفها الهجوم، فحص مجموعة متنوعة من أدلة الفيديو وشهادات الشهود.

وقال: "الأدلة أظهرت أن إحدى طائرات الهليكوبتر الحربية أطلقت النار على سيارة كان يستقلها مسلحون والتي تشير الأدلة أيضًا إلى أنها كانت تحتوي على محتجزين".

وأضاف: "نتيجة للحريق قُتل معظم الإرهابيين الذين كانوا يتواجدون في السيارة وعلى الأرجح أن إفرات كاتس... قُتلت أيضا"، حسبما نقلت رويترز.

وتابع: "التحقيق أظهر أنه لا يمكن تمييز الرهائن من خلال أنظمة المراقبة الحالية"، مردفًا: أن "قائد القوات الجوية لم يجد خطأ في العملية التي قام بها طاقم المروحية، الذي عمل وفقا للأوامر في واقع الحرب المعقد".

txt

بايدن ييلغ نتنياهو بشروطه لمواصلة دعم إسرائيل

بايدن يحذر نتنياهو من تغيير السياسة الأمريكية اتجاه إسرائيل

واستعدت إسرائيل الخميس، لاحتمال شن هجوم انتقامي بعد مقتل جنرالات إيرانيين في دمشق هذا الأسبوع، وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: إن بلاده ستلحق الضرر "بكل من يلحق بنا الأذى أو يخطط لإيذاءنا".

وقالت: "إنها ستعدل أساليبها في حرب غزة"، بعد مقتل سبعة من عمال الإغاثة في ضربات جوية اعترف جيشها بأنها خطأ فادح وإن نتائج التحقيق ستعلن قريبا.

ومساء الخميس، هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن بربط دعم الهجوم الإسرائيلي في غزة باتخاذ خطوات ملموسة لحماية عمال الإغاثة والمدنيين، ساعيا للمرة الأولى للاستفادة من المساعدات الأمريكية للتأثير على السلوك العسكري الإسرائيلي.

جيش الاحتلال الإسرائيلي حماس المحتجزين نيران مروحية حربية إسرائيلية تحقيق هجوم 7 أكتوبر

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

زلزال عنيف يضرب نيويورك.. وإيقاف جلسة مجلس الأمن بعد اهتزاز القاعة (فيديو)

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

استهداف بالذكاء الاصطناعي.. جوتيريش يدعو إسرائيل إلى تغيير استراتيجياتها في غزة

هل المعجزات أمر مستحيل؟.. شيخ الأزهر يوضح

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «١- ٢»

ماجد حبته

جائزة بطل السلام

صور

تخفيضات وإقبال على السلع وكعك العيد

أجواء رمضان بحارة درويش

ليالى رمضان فى المعز

محطة تل أبيب

المزيد

تحقيق عبري يخلص إلى احتمال مقتل محتجزي 7 أكتوبر بنيران إسرائيلية

أولمرت: نتنياهو يواصل الحرب فى غزة لإنقاذ نفسه

اليوم 182 للعدوان.. إسرائيل تواصل جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين بغزة قصفًا وتجويعًا