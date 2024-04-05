مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يدعو لمحاسبة إسرائيل على جرائم حرب غزة

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب المحتملة والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في قطاع غزة، ويطالب بوقف جميع مبيعات الأسلحة إلى البلاد.

وكان تصويت اليوم الجمعة هو المرة الأولى التي تتخذ فيها أعلى هيئة حقوقية تابعة للأمم المتحدة موقفا بشأن الحرب المستمرة منذ ستة أشهر تقريبا، مما يسلط الضوء على تحذيرات من "الإبادة الجماعية" في الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 33 ألف شخص.

وتمت الموافقة على القرار بأغلبية 28 دولة من أعضاء المجلس البالغ عددهم 47 دولة. وكانت الولايات المتحدة وألمانيا من بين الدول الست التي عارضت القرار، بينما امتنعت فرنسا وألبانيا و11 دولة أخرى عن التصويت.

وقال المجلس إن التصويت كان إجراء ضروريا، من بين أمور أخرى، "لمنع المزيد من الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان".

وشددت على أن محكمة العدل الدولية قضت في يناير "بوجود خطر معقول بوقوع إبادة جماعية" في غزة، وأعربت عن "قلقها البالغ إزاء التقارير عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان... بما في ذلك جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية في القطاع".

ويأتي التصويت بعد إقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار في مارس.

وأمرت المحكمة الدولية في مارس بالإجماع إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والفعالة لضمان وصول الإمدادات الغذائية الأساسية دون تأخير إلى الأراضي الفلسطينية، محذرة من أن الفلسطينيين يواجهون ظروفًا متدهورة مع المجاعة وانتشار الجوع.

وقال مارك أوين جونز، الأستاذ المشارك في دراسات الشرق الأوسط بجامعة حمد بن خليفة في قطر، لقناة الجزيرة: إنه "من الناحية الرمزية، هذا أمر مهم. وهذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها أعلى هيئة لحقوق الإنسان موقفا بشأن هذا الصراع. هذا يعكس الطبيعة غير المسبوقة لهذا الصراع".

وقدمت باكستان قرار الجمعة نيابة عن جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي باستثناء ألبانيا.

وانتقدت ميراف إيلون شاهار، سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف، هذا الإجراء ووصفته بأنه "وصمة عار لمجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة ككل".

وبينما علقت دول مثل كندا وهولندا واليابان وإسبانيا وبلجيكا مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، تواصل العديد من الدول الغربية الأخرى توريد الأسلحة الفتاكة على الرغم من الانتقادات المتزايدة بشأن تزايد الضحايا المدنيين.

وقد زودت الولايات المتحدة الجزء الأكبر من الاحتياجات الدفاعية لإسرائيل، بما في ذلك القنابل الخارقة للتحصينات التي تزن 2000 رطل. وفي هذا العام، وافق الكونجرس الأمريكي أيضًا على حزمة مساعدات عسكرية إضافية لإسرائيل بقيمة 14 مليار دولار.

استخدام سلاح الجوع في الحرب

كما أدان قرار المجلس "استخدام تجويع المدنيين كوسيلة للحرب في غزة"، حيث حذرت الأمم المتحدة من أن المجاعة تلوح في الأفق.

وأدانت "المنع غير القانوني لوصول المساعدات الإنسانية، والعرقلة المتعمدة لإمدادات الإغاثة، والحرمان من الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء المدنيين على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء والوقود والاتصالات، من قبل إسرائيل".

وانتقدت الهيئة الحقوقية أيضًا رفض إسرائيل المستمر التعاون مع العديد من التحقيقات التي أمرت بها.