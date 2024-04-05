الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مجلس حقوق الإنسان يدعو لوقف مبيعات السلاح لإسرائيل

مجلس حقوق الإنسان
مجلس حقوق الإنسان

دعا مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، إلى وقف مبيعات السلاح لإسرائيل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وتبنى مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، قرارًا يدعو لمحاسبة إسرائيل على جرائم حرب محتملة في غزة.

وقال مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان إن ما يُقال حول تخزين الأسلحة بالمستشفيات في غزة "كذب"، واصفًا ما حدث في مستشفى الشفاء بـ"وصمة عار" على جبين المجتمع الدولي.

وأضاف، خلال كلمته بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لمناقشة مشروع قرار يدعو لفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، إن 14 ألف طفل فلسطيني ليسوا "حماس" وليسوا مقاتلين، و9 آلاف امرأة لسن "حماس" أو مقاتلات.

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