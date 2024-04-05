الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان: إسرائيل ستجتاح العالم وحادث "المطبخ المركزى" بدايته

مندوب فلسطين
مندوب فلسطين

قال مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان، إن ما يُقال حول تخزين الأسلحة بالمستشفيات في غزة "كذبة"، واصفًا ما حدث في مستشفى الشفاء بـ"وصمة عار" على جبين المجتمع الدولي.

وأضاف خلال كلمته بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لمناقشة مشروع قرار يدعو لفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، إن 14 ألف طفل فلسطيني، ليسوا "حماس" وليسوا مقاتلين، و9 آلاف إمرأة ليست "حماس" أو مقاتلين.

وتابع: "لم يجرؤ أي من رؤساء الدول التي قتلت مواطنيها إدانة إسرائيل، ولكن اكتفى بمهرجان إعلامي وانتظار التحقيق وهذه مهزلة، والمهزلة الأكبر استمرار البعض في حماية إسرائيل".

وواصل: "حادثة المطبخ المركزي بداية اجتياح إسرائيل للعالم كله، وتعد بداية هذا الأمر، أرجو أن تستفيقوا وإيقاف تلك المجازر المتلفزة".

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