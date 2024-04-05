الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان: كيف تبررون لأطفالكم ما يرونه من جرائم حرب متلفزة؟

السفير إبراهيم خريشة
السفير إبراهيم خريشة

قال السفير إبراهيم خريشة مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان، إنه يجب محاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، مرددًا: "لا أعلم كيف تبررون لأطفالكم ما يرونه من جرائم حرب متلفزة".

 

الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة إبادة جماعية ممنهجة بحق سكان قطاع غزة

وأضاف خلال كلمته بمجلس حقوق الإنسان التابع للأم المتحدة، لمناقشة مشروع قرار يدعو لفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة إبادة جماعية ممنهجة بحق سكان قطاع غزة.

وتابع: "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة بشعة في مستشفى الشفاء".

مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان مندوب فلسطين مجلس حقوق الإنسان الامم المتحدة فلسطين

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