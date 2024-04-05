الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الأنروا": نزوح 75% من سكان غزة وتدمير 62% من المنازل بسبب الحرب

سكان غزة
سكان غزة

أكدت منظمة "الأونروا" أن الحرب الإسرائيلية على غزة، أدت إلى نزوح أكثر من 75% من سكان القطاع وتدمير نحو 62% من المنازل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

 نواجه تحديات كبيرة لتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة

كانت الدكتورة إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير الإعلام في وكالة منظمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قد قالت إننا نواجه تحديات كبيرة أمام تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.

 نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية اللازمة لعلاج المصابين

أكدت، خلال مداخله هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية، أمس الأول الأربعاء، أننا نواجه نقصًا حادًا في المواد الغذائية والأدوية اللازمة لعلاج المصابين في غزة، لافتًا إلى أن طواقمنا تبذل أقصى جهد ممكن لإيصال المساعدات الإنسانية من مواد غذائية وأدوية لغزة.

الأونروا الحرب الإسرائيلية غزة قطاع غزة فلسطين

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