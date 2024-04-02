الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

رسائل المواطنين للرئيس.. النائب إيهاب رمزي: إصلاح أوضاع الاقتصاد والاهتمام بالتعليم والثقافة والسينما

إيهاب رمزي
إيهاب رمزي

 طالب الدكتور إيهاب رمزي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام  بملفين أساسيين في الولاية الرئاسية الجديدة، وهما يتطلبان اهتمام أكبر وهما الملف الاقتصادي وحماية الحدود المصرية فالوضع الاقتصادي في مصر يتطلب جراحة عاجلة للمشاكلة الملحة في هذا الإطار، وبحث أسباب الأزمة ووضع حلول عاجلة وناجعة ليمكن تحقيق استقرار اقتصادي ينعكس بالإيجاب على المواطن المصري البسيط.

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تعيين هيئة استشارية في مختلف المجالات تكون قادرة على وضع حلول منطقية للأزمات

و أضاف، عضو مجلس النواب، ولتنفيذ ذلك لابد من تعيين حكومة تكنوقراط من الخبراء والمختصين كل في مجاله بحيث تكون قراراتهم ناتجة عن دراسة وعلم، مطالبًا الرئيس كذلك بتعيين هيئة استشارية في مختلف المجالات تكون قادرة على وضع حلول منطقية للأزمات التي قد تحدث في أي وقت.

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وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور" أن هناك ملفات أخرى ينبغي الاهتمام بها كالتعليم والصحة وتقديم الدعم للمواطنين البسطاء والاهتمام كذلك بالثقافة ورفع الوعي، وتدعيم صناعة السينما باعتبارها قادرة على تحقيق عائد اقتصادي كبير من العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن إغفال صناعة السينما وإهمالها أدى إلى هروب العقول المصرية والفنانين لدول عربية دعمت قطاع السينما لديها رغم الإمكانيات الضخمة التي تمتلكها مصر في هذا الملف.

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دعم المستثمر المصري ليكون عماد النهوض بالاقتصاد 

وطالب رمزي، الرئيس السيسي بالعمل على حماية وتدعيم القطاع الخاص والسماح له بأن يحقق مكاسب وحمايته من المنافسة،  والسعي للتوسع الزراعي وتصدير المحاصيل الزراعية فالقطاع الزراعي قادر على تحقيق طفرة منقطعة النظير لان مصر تمتلك مقومات متميزة زراعية كبيرة، كما دعا لدعم المستثمر المصري ليكون عماد النهوض بالاقتصاد المصري.
 

النائب إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي اصلاح الأوضاع الاقتصادية حماية الحدود الولاية الثالثة

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