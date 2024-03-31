برلمانية: الرئيس السيسي مضى بالدولة المصرية نحو جمهورية جديدة واعدة

أكدت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مضى بالدولة المصرية نحو جمهورية جديدة واعدة تنطلق إلى آفاق الريادة في الداخل والخارج وبما يحقق للمصريين مزيداً من التقدم والازدهار والأمن والأمان، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي حقق طفرة تنموية شاملة خلال السنوات العشرة غير مسبوقة، في تاريخ الدول.

وقالت النائبة نيفين حمدي، في بيان لها اليوم، إن الرئيس السيسي حقق العديد من المشروعات التنموية القومية الكبري والتي يمكن أن توصف بأنها إعجاز، فمنذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد لأول مرة في الثامن من يونيو 2014، حرص على القضاء على الفوضى والإرهاب، وإعادة الاستقرار والأمن، وتمكن الرئيس العبور بمصر إلى بر الأمان بالتخلص من كافة الأزمات ومواجهة التحديات التي كانت تعاني منها الدولة في فترة حكم قوى الشر والظلام، ثم تلاها رؤيته المستقبلية للأزمات التي تشهدها الدولة المصرية، والتي تشمل الاقتصادية والسياسية والتنموية وايضا الملف الأبرز وهو السياسية المصرية الخارجية، فوضع الرئيس العلاج المناسب لتلك الأزمات في وقت قياسي 10 سنوات لم تشهده تاريخ الدول من قبل.



وأضافت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، ان إنجازات الدولة المصرية، تنوعت على مدار السنوات العشرة الماضية، سواء التنموية والخدمية والطرق والكباري والاسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات والزراعة والصناعة وغيرها كثير، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين والارتقاء بمعيشة المصريين نحو مستقبل أفضل، وتوفير المتطلبات الأساسية للمواطن المصري، في شتى المجالات سواء الصحية أو التعليمية أو الخدمية، لافتة إلى أن الدولة تبذل جهدا كبيرا في تنفيذ مشروعات قومية عملاقة تسعى من خلالها حل المشكلات والأزمات التي تواجه المواطنين وتمثل طفرة غير مسبوقة، تعكس مدى إصرار وعزيمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على العبور بالبلاد نحو الجمهورية الجديدة.



وأكدت النائبة نيفين حمدي، على أن فترة حكم الرئيس السيسي تميزت بإطلاق المشاريع القومية العملاقة كقناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية، مرورا بمشروعات الإسكان الاجتماعي والقضاء على العشوائيات، فضلا عن التوسع في بناء المدن الجديدة سواء السكنية أو الصناعية أو السياحية، إلى جانب إنشاء العديد من الطرق والأنفاق والكباري وأيضا استصلاح وزراعة ملايين الافدنه وايضا المشروع القومي لتبطين الترع، فضلا عن إطلاقه المبادرات الانسانية والصحية والاجتماعية، وذلك من خلال وضع خريطة تنمية عملاقة لمصر تشمل كافة المجالات في وقت قياسي غير مسبوق.

وأشارت نيفين حمدي، إلى أنه على مدى السنوات العشرة الماضية، نفذت مصر العديد من المشروعات القومية الضخمة التي تقدم الكثير من الفرص الاستثمارية، مما جعل العالم يُنظر إليها على أنها بوابة رئيسية إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية، لافتة إلى أن الدولة المصرية تتمتع بموقع جغرافى متميز واستقرار اقتصادي وسياسي وأمني غير مسبوق، إضافة إلى إنجازات المشروعات القومية الكبرى ورؤية الرئيس السيسي لبناء الجمهورية الجديدة، كان لها الفضل في صمود الدولة المصرية أمام العديد من الأزمات الداخلية والخارجية، ومراحلها المختلفة، فضلا عن تقلبات الاقتصاد العالمي التي صاحبتها الأزمة الكبري، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية الأزمة الفلسطينية والليبية الأخيرة.

وتابعت نائبة حماة الوطن، لا شك أن حجم الجهود المبذولة من القيادة السياسية والذي تم إنجازه خلال السنوات العشرة الماضية كانت بمثابة إعجاز وإنجاز غير مسبوق في تاريخ التنمية في مصر، حيث استطاعت القيادة الحكيمة والرشيدة أن تثبت أركان الدولة، وتعيد بناء مؤسساتها الوطنية، وتستعيد مكانتها على المشهد الدولي، وإحداث نهضة تنموية كبرى في جميع ربوع مصر بوجه عام، وفي محافظات الصعيد بوجه خاصات قومية ضخمة ، تمثلت في الطرق والكباري والموانئ والكهرباء والصناعة والطاقة والإسكان وغيرها كثير، موضحة أن القيادة السياسية حرصت على رفع مستوى معيشة المصريين، من خلال السكن اللائق وتوفير المرافق الرئيسية كالمياه والكهرباء والطاقة والنقل والمواصلات والصحة والتعليم وتوفير فرص العمل وتنمية المشروعات الصغيرة للشباب، مؤكدة أن صعيد مصر كان له النصيب الأكبر من مبادرة حياة كريمة.