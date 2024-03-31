الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

10 سنوات من حكم السيسي.. تدشين مستودعات ومناطق لوجستية وأسواق جملة لزيادة مخزون السلع

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي

تحظى وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الوزير علي المصيلحي بدعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، خاصة ضمن الإرادة السياسية لمواجهة ظاهرة الاحتكار وارتفاع أسعار السلع إلى جانب التحديات العالمية والمحلية في سبيل توفيرها. 

إنشاء مناطق لوجستية جديدة لتوفير كافة السلع الغذائية

 تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على إنشاء مناطق لوجستية جديدة لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة وبجودة عالية بهدف ضبط الأسواق، إلى جانب إنشاء مولات تجارية ومجمعات مخابز مما يوفر فرص عمل جديدة ويتيح المنتجات والسلع في نطاق المحافظات، وجار إنشاء 14 منطقة لوجستية في 10 محافظات بحجم استثمارات يصل إلى 33.54 مليار جنيه توفر حوالي 245 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وزير التموين: لا تغيير فى أسعار السلع التموينية واستمرار طرح السكر بـ27 جنيهًا

إنشاء مستودعات إستراتيجية إقليمية لزيادة المخزون السلعي الغذائي


أيضا إنشاء مستودعات إستراتيجية إقليمية لزيادة المخزون السلعي الغذائي من 8 إلى 9 أشهر، وذلك بزيادة المساحات التخزينية لما يقارب 1.3 مليون متر مربع مستهدف إنشاؤها وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية.

txt

التموين: توفير السلع والخبز بالإسكان بديل العشوائيات بالعبور الجديدة

مخطط إنشاء 7 مستودعات إستراتيجية
وضمن مشروع إنشاء المستودعات الإستراتيجية الإقليمية للسلع الأساسية، أوضح تقرير لمجلس الوزراء أنه من المخطط إنشاء 7 مستودعات إستراتيجية على مساحة 1.3 مليون متر مربع، وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة بتكلفة تقديرية 14 مليار جنيه والتي تمكن من الرصد الآني لأرصدة السلع التموينية والغذائية وبعض أنواع الخضر والفاكهة، كما تم الانتهاء من طرح المرحلة الأولى من المستودعات الإستراتيجية بواقع 4 مستودعات في محافظات (الشرقية – السويس – الفيوم – الأقصر)، والتعاقد أيضا وتسليم 3 مواقع للمستثمرين (الأقصر – الفيوم – السويس) وجار الانتهاء من بعض الإجراءات بالنسبة لموقع محافظة الشرقية، كما تم وضع حجر الأساس لمحافظتي الأقصر والسويس والفيوم.

إنشاء أسواق الجملة المركزية المتطورة

تم وضع خطة تنفيذية لأسواق الجملة المركزية المتطورة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض قيمته 100 مليون يورو وإنشاء أول سوق جملة مركزي بمحافظة الإسماعيلية كأول سوق جملة مركزي متطور تمهيدا لإنشاء 14 سوقا على مستوى كل المحافظات.

وزارة التموين والتجارة الداخلية إنشاء مناطق لوجستية جديدة توفير كافة السلع الغذائية إنشاء مستودعات إستراتيجية إنشاء أسواق الجملة المركزية المتطورة

مواد متعلقة

مدبولى يستعرض تقرير المتابعة الثانى لتنفيذ مقترحات المحور الاقتصادى للحوار الوطنى

حواديت لميس

تبدأ من 100 جنيه.. التموين تطرح كوبونات سلعية استعدادًا لشهر رمضان 2024

21 قرارًا.. إلغاء إعفاء جهات الدولة من ضرائب ورسوم الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

التموين تفتح منافذها اليوم الجمعة لاستكمال صرف تموين يناير 2024 للمواطنين

المحافظات على خط التنمية.. «الدستور» ترصد مشروعات 2024 لتحسين الحياة فى الجمهورية الجديدة

رئيس الوزراء يشرح للمواطنين أسباب زيادة أسعار بعض الخدمات

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

عاجل| رئيس اتحاد الكرة يعلنها: إيجابية عينة رمضان صبحى للمنشطات

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

ما مصير رمضان صبحى إذا كانت عينة المنشطات "فاسدة"؟

اضطرابات مدنية واسعة وتهديدات بإقالة نتنياهو.. أزمة التجنيد تتفاقم فى إسرائيل

مصرع وإصابة 31 شخصًا إثر انفجار سيارة مفخخة فى سوق شعبية بسوريا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

هند البنا

هل كان حسن الصباح مريضًا عقليًا؟.. التحليل النفسى لزعيم الحشاشين

مدحت بشاى

فى شهر المرأة.. المرأة المبدعة.. ومن يبدعون من أجلها

علي سعدة

رمضانيات

د.أحمد الخميسى

وجوه فى الريح

أحمد أبوالمحاسن

أنا معلم

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

اضطرابات مدنية واسعة وتهديدات بإقالة نتنياهو.. أزمة التجنيد تتفاقم فى إسرائيل

تل أبيب تشتعل.. إسرائيل تشهد أكبر مظاهرات قبل استئناف المفاوضات فى مصر

بعد فشله فى حرب غزة.. تصاعد الغضب من نتنياهو ومطالب بإقالته