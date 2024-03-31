10 سنوات من حكم السيسي.. تدشين مستودعات ومناطق لوجستية وأسواق جملة لزيادة مخزون السلع

تحظى وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الوزير علي المصيلحي بدعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، خاصة ضمن الإرادة السياسية لمواجهة ظاهرة الاحتكار وارتفاع أسعار السلع إلى جانب التحديات العالمية والمحلية في سبيل توفيرها.

إنشاء مناطق لوجستية جديدة لتوفير كافة السلع الغذائية

تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على إنشاء مناطق لوجستية جديدة لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة وبجودة عالية بهدف ضبط الأسواق، إلى جانب إنشاء مولات تجارية ومجمعات مخابز مما يوفر فرص عمل جديدة ويتيح المنتجات والسلع في نطاق المحافظات، وجار إنشاء 14 منطقة لوجستية في 10 محافظات بحجم استثمارات يصل إلى 33.54 مليار جنيه توفر حوالي 245 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

إنشاء مستودعات إستراتيجية إقليمية لزيادة المخزون السلعي الغذائي



أيضا إنشاء مستودعات إستراتيجية إقليمية لزيادة المخزون السلعي الغذائي من 8 إلى 9 أشهر، وذلك بزيادة المساحات التخزينية لما يقارب 1.3 مليون متر مربع مستهدف إنشاؤها وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية.

مخطط إنشاء 7 مستودعات إستراتيجية

وضمن مشروع إنشاء المستودعات الإستراتيجية الإقليمية للسلع الأساسية، أوضح تقرير لمجلس الوزراء أنه من المخطط إنشاء 7 مستودعات إستراتيجية على مساحة 1.3 مليون متر مربع، وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة بتكلفة تقديرية 14 مليار جنيه والتي تمكن من الرصد الآني لأرصدة السلع التموينية والغذائية وبعض أنواع الخضر والفاكهة، كما تم الانتهاء من طرح المرحلة الأولى من المستودعات الإستراتيجية بواقع 4 مستودعات في محافظات (الشرقية – السويس – الفيوم – الأقصر)، والتعاقد أيضا وتسليم 3 مواقع للمستثمرين (الأقصر – الفيوم – السويس) وجار الانتهاء من بعض الإجراءات بالنسبة لموقع محافظة الشرقية، كما تم وضع حجر الأساس لمحافظتي الأقصر والسويس والفيوم.

إنشاء أسواق الجملة المركزية المتطورة

تم وضع خطة تنفيذية لأسواق الجملة المركزية المتطورة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض قيمته 100 مليون يورو وإنشاء أول سوق جملة مركزي بمحافظة الإسماعيلية كأول سوق جملة مركزي متطور تمهيدا لإنشاء 14 سوقا على مستوى كل المحافظات.