غدا.. حزب المصريين الأحرار ينظم قافلة طبية مجانية للكشف على العيون

ينظم حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، غدًا الاثنين، قافلة طبية مجانية للكشف على العيون تحت عنوان "نور عينك"، وذلك بالتعاون مع مركز سفير لطب وجراحة العيون، بمقر الحزب الرئيسي 140 شارع العروبة.

وتبدأ القافلة من الساعة الثامنة مساءً حتى العاشرة مساءً، بحضور نخبة من أطباء وأساتذة طب وجراحات العيون.

تأتي هذه القافلة في إطار قوافل الخير التي يعمل عليها الحزب لخدمة المواطنين.

وقال النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن تنظيم هذه القافلة يأتي إيمانًا من الحزب بأهمية توفير الخدمات الصحية للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن المواطنين بمشاركة وتعاون مع المجتمع المدني والقطاعات الخاصة.



وأضاف، أن القافلة تستهدف الكشف المبكر عن أمراض العيون وعلاجها، لافتًا إلى أن الحزب يسعى إلى تنظيم المزيد من القوافل الطبية في مختلف تخصصات الطب خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن حزب المصريين الأحرار عقد المؤتمر العام السنوي بحضور ورئاسة النائب الدكتور عصام خليل، في دور الانعقاد العادي، وذلك بمقر الحزب الرئيسي بشارع العروبة، بعد اكتمال النصاب القانوني من الساعة الأولى.

وبحضور الدكتورة هبة واصل الأمين العام، ونواب رئيس الحزب، وأعضاء المكتب السياسي وغالبية أعضاء الهيئة العليا والمؤتمر العام.

وناقش المؤتمر واعتماد التقارير السنوية للحزب، بعد عرض مراجع الحسابات الخارجية والميزانية العامة، وتفويض الهيئة العليا في الموضوعات العاجلة التي تنشأ في غير وقت انعقاد المؤتمر العام، علي أن تعرض قرارات الهيئة العليا ضمن تقرير رئيس الحزب في أول اجتماع تالي للمؤتمر العام.

وبدأت فاعليات المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، رحّب النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب بالحضور من كافة محافظات الجمهورية ونفخر بكل اعضاء أسرة المصريين الأحرار التى تعمل بكل جهد وقوة لخدمة بلادهم هادفين تحقيق الغاية الوصول لمصر اللى بنحلم بيها؛ وانتهز الفرصة حتى اهنئكم بشهر رمضان المعظم والصوم المقدس، واشكركم على حرصكم الدائم الملتزم بمشاركة المؤتمر العام رغم مشقة السفر والصيام".

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار فى كلمته، أن المؤتمر العام يأتي بعد فوز فخامة الرئيس بولاية جديدة وجميع ابناء الحزب عملوا على الارض بصورة مقدرة وجهود طيبة للغاية خلال الحملة الانتخابية للسيد الرئيس وهذا النجاح الساحق لنا جميعًا، وعلينا مسؤوليات جسيمة للعمل بخطوات قوية على الأرض في ربوع الجمهورية شرقًا وغربًا.