حزب المصريين الأحرار يهنئ أبناء محافظة المنيا بعيدها القومي

تقدم حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بأسمى آيات التهاني إلى شعب محافظة المنيا العريقة، وإلى القيادات التنفيذية والأمنية والدينية، بمناسبة حلول عيدها القومي، الذي يوافق الذكرى السنوية لانتفاضة أهالي ديرمواس وملوى ضد الاحتلال الإنجليزي عام 1919.

وقال الحزب في بيان له، إن هذه المناسبة المجيدة تُجسد رمزية نضال أبناء المنيا الأبطال ضد الاحتلال، وتُحيي في ذاكرتنا صفحات مشرفة من تاريخ مصر الوطني، حيث سطّر أهالي المنيا ملحمة بطولية في مقاومة المحتل، وقدموا تضحيات جسام من أجل الحرية والكرامة.

ونؤكد نحن المصريين الأحرار اعتزازنا الكبير بتضحيات أبناء المنيا ودورهم المُشرف في صنع تاريخ مصر، تقديرنا للجهود المُخلصة التي تبذلها القيادات التنفيذية والأمنية والدينية في سبيل خدمة المحافظة وتحقيق التنمية الشاملة.

كما أعرب الحزب عن دعمه الكامل لجهود الدولة المصرية في الارتقاء بمحافظة المنيا وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبنائها.

وناشد حزب المصريين الأحرار، جميع أبناء المنيا للتكاتف والتعاون من أجل بناء حاضر ومستقبل أفضل للمحافظة، والمضي قدمًا نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات.

وأكد حزب المصريين الأحرار أن محافظة المنيا ستظلّ رمزًا للنضال والكرامة، ونُعاهد شعبها على مواصلة العمل من أجل تحقيق آماله وتطلعاته.

وتحل ذكرى العيد القومي لمحافظة المنيا في الثامن عشر من مارس كل عام والتى توافق ذكرى مشاركة أبناء مركزى ديرمواس وملوي في ثورة 1919، والتي قادها المناضل سعد باشا زغلول في مواجهة الاحتلال، وقام أهل محافظة المنيا بإحراق قطار يقل جنود الاحتلال الإنجليزي في نفس اليوم ولذلك أصبح الثامن عشر من مارس ذكرى بطولة وشجاعة أهل المنيا ليخلد ذلك اليوم في التاريخ عيدا قوميا للمحافظة.