الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

حزب المصريين الأحرار يهنئ أبناء محافظة المنيا بعيدها القومي

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل

تقدم حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بأسمى آيات التهاني إلى شعب محافظة المنيا العريقة، وإلى القيادات التنفيذية والأمنية والدينية، بمناسبة حلول عيدها القومي، الذي يوافق الذكرى السنوية لانتفاضة أهالي ديرمواس وملوى ضد الاحتلال الإنجليزي عام 1919.

txt

"صحة المنيا": تقديم خدمات علاجية لـ8 آلاف مواطن على نفقة الدولة خلال فبراير

وقال الحزب في بيان له، إن هذه المناسبة المجيدة تُجسد رمزية نضال أبناء المنيا الأبطال ضد الاحتلال، وتُحيي في ذاكرتنا صفحات مشرفة من تاريخ مصر الوطني، حيث سطّر أهالي المنيا ملحمة بطولية في مقاومة المحتل، وقدموا تضحيات جسام من أجل الحرية والكرامة.

txt

المنيا الجديدة: بدء توسعات محطة الصرف الصحى.. وترفيق الأراضى المميزة لطرحها

ونؤكد نحن المصريين الأحرار اعتزازنا الكبير بتضحيات أبناء المنيا ودورهم المُشرف في صنع تاريخ مصر، تقديرنا للجهود المُخلصة التي تبذلها القيادات التنفيذية والأمنية والدينية في سبيل خدمة المحافظة وتحقيق التنمية الشاملة.

كما أعرب الحزب عن دعمه الكامل لجهود الدولة المصرية في الارتقاء بمحافظة المنيا وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبنائها.

txt

مراكز وقرى المنيا تتزين للاحتفال بالعيد القومى الـ105 للمحافظة غدًا

وناشد حزب المصريين الأحرار، جميع أبناء المنيا  للتكاتف والتعاون من أجل بناء حاضر ومستقبل أفضل للمحافظة، والمضي قدمًا نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات.

وأكد حزب المصريين الأحرار أن محافظة المنيا ستظلّ رمزًا للنضال والكرامة، ونُعاهد شعبها على مواصلة العمل من أجل تحقيق آماله وتطلعاته.

وتحل ذكرى العيد القومي لمحافظة المنيا في الثامن عشر من مارس كل عام والتى توافق ذكرى مشاركة أبناء مركزى ديرمواس وملوي في ثورة 1919، والتي قادها المناضل سعد باشا زغلول في مواجهة الاحتلال، وقام أهل محافظة المنيا بإحراق قطار يقل جنود الاحتلال الإنجليزي في نفس اليوم ولذلك أصبح الثامن عشر من مارس ذكرى بطولة وشجاعة أهل المنيا ليخلد ذلك اليوم في التاريخ عيدا قوميا للمحافظة.

حزب المصريين الأحرار العيد القومي لمحافظة المنيا ١٨ مارس مقاومة الاحتلال سعد زغلول

الأكثر قراءة

عاجل|بالحى الشعبى.. تفاصيل حريق لوكيشن مسلسل ياسر جلال "جودر" (صور)

رمضان صبحى يصدم الزمالك بطلب تعجيزى يهدد انتقاله إلى الفريق

الدور الأخير كلمة السر.. التحقيقات تكشف ملابسات حريق مول التجمع الخامس

الأهلى يتصدر والزمالك رابعا.. جدول الترتيب الحقيقى لـ"دورى نايل"

سر اختفاء كيت ميدلتون.. ماذا يحدث فى القصر الملكى البريطانى؟

انخفاض أسعار الدواجن خلال أسبوع.. وخطة الحكومة كلمة السر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

وائل لطفي

أهمية أن نروى تاريخنا

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

فنوننا البديعة .. وقطوف فضاء الإبداع الرمضاني ( 2)

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر

الاحتلال يعلن اعتقال 80 شخصًا خلال مداهمته مجمع مستشفى الشفاء