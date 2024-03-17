المنيا الجديدة: بدء توسعات محطة الصرف الصحى.. وترفيق الأراضى المميزة لطرحها

تفقد المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، ومسئولو الجهاز، مشروع تنفيذ توسعات محطة الصرف الرئيسية بالمدينة، والذي تم البدء في تنفيذه مؤخرًا لخدمة التوسعات العمرانية بالمدينة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات الجارية.

وأوضح المهندس أحمد مصطفى محمد أن المشروع تقدر تكلفة تنفيذه بـ281 مليون جنيه، وقد تم رفع الميزانيات الشبكية للمحطة وخطوط الطرد، وكذا عمل الجسّات اللازمة للمحطة ومسار الخطوط، وتم بدء العمل في أعمال حفر لزوم البيارة، وكذا اعتماد المواسير وبعض المهمات الميكانيكية والكهربائية تمهيدًا لبدء أعمال التوريدات.

وتابع أعمال تنفيذ مرافق الحيين الثالث والرابع بمساحة 680 فدانا، ضمن منطقة الـ1360 فدانا الجاري ترفيقها، وذلك ضمن مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بتوسعات المدينة.

وتفقد رئيس الجهاز، ومرافقوه، أعمال تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي والري والطرق فرمة بالمجاورة الـ12، والمخططة "قطع أراضي إسكان متوسط"، تمهيدًا لتسليم قطع الأراضي للحاجزين، كما تم تفقد تقدم سير العمل بمرافق المجاورة السابعة "قطع أراضٍ مميزة"، ضمن مشروع تنفيذ مرافق الحيين الأول والثاني بذات المنطقة، تمهيدًا للإعلان عن طرح قطع أراض مميزة في أقرب وقت ممكن.

وأكد رئيس الجهاز ضرورة متابعة تقدم سير العمل بمشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالمدينة، وذلك لتوفير قطع أراض بمختلف مستويات الإسكان كاملة المرافق يمكن الإعلان عن التقدم لحجزها.

إزالة مخالفات البناء فى مهدها

كانت قد شنت أجهزة مدن العبور، والعاشر من رمضان، والعلمين الجديدة، والفشن الجديدة، ودمياط الجديدة، والقاهرة الجديدة، و15 مايو، و6 أكتوبر، بالتعاون مع الشرطة المختصة، حملات على الأنشطة المخالفة، بهدف إزالة مخالفات البناء في مهدها، والتعدي على مرفق المياه، بهدف الحفاظ على الثروة العقارية، ومنع الظواهر العشوائية.

صرّح بذلك الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤكدا أن مسئولى أجهزة المدن الجديدة قاموا بتكثيف الحملات اليومية والمرور الدورى على مدار الساعة، للتأكد من الانضباط والإزالة الفورية لأى مخالفة فى مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مشددين على أنه لا تهاون مع مثل هذه المخالفات.

وفي ذات السياق، صرّح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، بأنه تم تشكيل عدة حملات مكثفة على مدار الأسبوع، تحت إشراف المهندس السيد أمين، نائب رئيس الجهاز للتنمية، وإدارتي التنمية والأمن بالجهاز، بمعاونة لجنة الإزالات والغلق والسحب، وشرطتي التعمير والمرافق.

وأوضح رئيس الجهاز أن الحملات أسفرت عن: رصد مخالفة بالقطعة رقم 12 بلوك 29000 منطقة التبة بالحى الأول، للشروع في بناء مخالف بالروف، وعلى الفور تم تنفيذ إزالة فورية للمباني المخالفة، ومخالفة بالقطعة رقم 204 محلية 2 بالحى الثانى، لاستغلال وحدة بالدور الأرضى مكتب إداري، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحفظ على عداد الكهرباء.