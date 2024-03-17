"صحة المنيا": تقديم خدمات علاجية لـ8 آلاف مواطن على نفقة الدولة خلال فبراير

أعلن محافظ المنيا، أسامة القاضي، اليوم الأحد، أن مديرية الصحة بالمحافظة، قدمت خدمات العلاج على نفقة الدولة لـ 8 آلاف و298 مواطنًا ومواطنة خلال شهر فبراير الماضي، بتكلفة بلغت 16 مليونا و566 ألف جنيه، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية اللازمة للحالات الأولي بالرعاية مع إجراء فحص دقيق وشامل لبيان مدى احتياجها للتدخل السريع.

من جهته، أوضح وكيل وزارة الصحة، الدكتور محمد حسنين، أنه تم تقديم خدمات العناية المركزة والعمليات الجراحية والمناظير لـ 2024 حالة، كما تم تقديم خدمات العلاج الخارجي أمراض (الباطنة- الروماتويد- الأمراض المناعية- أمراض القلب والصدر) لـ6147 حالة، وتقديم خدمات الغسيل الكلوي لـ 190 حالة بإجمالي 2470 جلسة غسيل كلوى، مشيرًا إلى حرص فريق إدارة العلاج علي نفقة الدولة على متابعة الحالات باستمرار والتأكد من عمل اللازم لهم.